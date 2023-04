Sportpark Soers : Es müssen mehr als zwei Hallen über die Ziellinie gebracht werden

Große Pläne im Sportpark Soers: Hier ist viel mehr geplant als nur der Bau von zwei neuen Hallen. Foto: Andreas Steindl

Aachen Im Sportpark Soers „sollen die Zäune fallen“, sagt der Vorsitzende des Stadtsportbunds Björn Jansen. Er erläutert die Pläne, die weit über den Bau von zwei neuen Hallen hinausgehen.

40 Millionen Euro sind eine schöne Stange Geld. Um den Sportpark Soers als Ganzes über die Ziellinie zu bringen, ist es trotzdem bei weitem nicht genug. Das macht Björn Jansen, soeben frisch wiedergewählter Vorsitzender des Stadtsportbunds Aachen, deutlich. Die Mittel, die aus dem Fördertopf für den Strukturwandel im Rheinischen Revier nach Aachen überwiesen werden sollen, sind eigentlich nur ein erster Aufschlag für das, was in der Soers noch kommen soll.

„Wir haben schon die Hoffnung, dass wir weit mehr investieren können“, sagt Jansen, „die Pläne im Sportpark gehen ja weit über die beiden Leuchttürme hinaus.“ Mit den beiden Leuchttürmen sind die zwei neuen Hallen gemeint, von denen derzeit halb Aachen spricht und die auch ausschlaggebend für das Votum im Aufsichtsrat der Zukunftsagentur Rheinisches Revier waren: Die Fördergelder sollen den Bau einer futuristisch wirkenden Reithalle auf dem CHIO-Gelände und einer neuen Multifunktionshalle gleich nebenan auf dem Gelände des ehemaligen Polizeipräsidiums ermöglichen. Finanziert werden muss davon auch noch der Präsidiums-Abriss, der wegen der Schadstoffgefahren allein schon mit rund acht Millionen Euro veranschlagt ist.

Doch in der Soers soll das ganz große Rad gedreht werden, wie Jansen deutlich macht. Er sitzt mit in der Lenkungsgruppe für den Sportpark, in der die großen Sportvereine Aachen-Laurensberger Rennverein (ALRV), Alemannia Aachen, der Post-Telekom Sportverein (PTSV) und eben auch der Stadtsportbund und städtische Vertreter seit geraumer Zeit zusammenarbeiten. Vor gut einem Jahr sind sie mit einer gemeinsamen Erklärung erstmals an die Öffentlichkeit getreten. Ihr Ziel: ein riesiger Gesundheits- und Fitnesspark für alle.

Seit 19 Jahren an der Spitze des Stadtsportbunds: Björn Jansen ist eng eingebunden in die Planungen für den Sportpark Soers. Foto: Steindl/Andreas Steindl

Für das Großprojekt sind laut Jansen in einem ersten Antrag an die Zukunftsagentur gut 117 Millionen Euro angesetzt worden. 85 Millionen Euro sollten aus dem Fördertopf kommen, der Rest aus Eigenmitteln. Da ist also noch eine große Lücke zu füllen, um den Traum vom Sportpark Soers in Gänze wahrwerden zu lassen.

Eines der Ziele lautet, die vielfach verschlossenen Tore überall auf der Soers zu öffnen und das Gelände zwischen Krefelder Straße und Soerser Weg nicht nur für Vereinsmitglieder oder zahlende Zuschauer, sondern für alle Sportbegeisterten zu öffnen. „Die Zäune sollen fallen“, bringt es Jansen auf den Punkt. Zwar müssten Stadionanlagen oder Sporthallen auch künftig gesichert werden, doch ein Großteil der Flächen soll frei zugänglich werden.

Die Pläne dafür sind längst in Arbeit, und die Ideen scheinen vielfältig zu sein. So plant etwa der Alpenverein einen bis zu 20 Meter hohen Kletterturm. Noch ist er auf der Suche nach einem passenden Platz. Geplant sind laut Jansen offene Felder für die unterschiedlichsten Beach-Sportarten, neue Basketballplätze, eine Skater-Anlage oder auch Wasserspielplätze für Eltern mit Kindern. Für Fitnessbegeisterte soll es eigene Outdoor-Angebote und eine neue Laufbahn geben – möglichst beleuchtet, mit vermessenen Abschnitten und Zeitmessungen.

Und im Hintergrund reifen sogar schon Ideen für einen weiteren Hallenbau: Entstehen könnte in der Soers eines Tages auch ein Schwimmleistungszentrum mit einer 50-Meter-Bahn.

Dass das Geld für derartige Angebote gut angelegt ist, steht für den Vorsitzenden des Stadtsportbunds außer Frage. „Ich verstehe die Kritik der Anrainer-Kommunen“, sagt er, „aber die kriegen ja nicht weniger, nur weil Aachen eine Sportförderung kriegt.“ Der Wegfall der insgesamt rund 7500 Arbeitsplätze im Revier, der mit Fördermitteln in einer Gesamthöhe von 14 Milliarden Euro kompensiert werden soll, sei ein herber Schlag, der auch Aachen treffe, meint Jansen. „Und der Sport ist ein Riesenwirtschaftsfaktor.“

Er erinnert daran, dass der ALRV mit dem Reitturnier CHIO weltweit ein Aushängeschild für die Stadt ist. Die mehr als 360.000 Besucher brächten alljährlich eine enorme Kaufkraft in die Region. Auch die Alemannia habe selbst als Viertligist noch eine Zugkraft, von der manch höherklassige Mannschaft nur träumen kann. Höheren Zuspruch dürften sich auch die Bundesliga-Volleyballerinnen, die Ladies in Black, erhoffen, wenn sie endlich in einer bundesligatauglichen Halle aufschlagen können. Und der PTSV ziehe als einer der großen Sportvereine jährlich rund 250.000 Nutzer an.

Hochmoderne Reithalle: Der ALRV plant damit für die Weltreiterspiele 2026. Foto: ALRV/Animation

„Hier geht es nicht nur um Spitzensport oder um den ALRV“, unterstreicht Jansen, „das ist schon viel mehr.“ Im Sportpark werde „eine gemeinschaftliche Nutzung für viele Sportarten“ angestrebt.

So wird in den kommenden Jahren noch weit mehr Geld eingeworben werden müssen, um das Projekt voranzubringen. Klar, dass dabei in großen Zeiträumen gedacht wird. Als gesetzt gilt derzeit einzig die geplante Fertigstellung der neuen Reithalle anstelle der alten Albert-Vahle-Halle. Bis 2026 soll sie möglichst stehen und ein Pfund im Bewerbungsverfahren um die Weltreiterspiele sein.