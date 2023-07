Benediktinerabtei Kornelimünster : Diese Mönche planen in schweren Zeiten die Zukunft ihres Klosters

Die Benediktinermönche vor ihrer Abtei in Kornelimünster: Die Themen, die sich Pater Friedhelm, Bruder Antonius, Pater Oliver und Bruder Matthias (von links) sowie Frater Daniel, der derzeit in Wien ist, stellen, sind herausfordernd. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Gleich vier große Themen, die von der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in den 60er- und 70er-Jahren bis zur Zukunftsfrage des Klosters reichen, beschäftigen die Mönche in Kornelimünster.

Ein halbes Jahr ist ins Münsterländchen gegangen, und die Dinge sind in Bewegung geraten. „Vier große Themen stehen derzeit auf der Agenda“, sagt Bruder Antonius Kuckhoff, der für die Benediktinerabtei in Kornelimünster spricht. Vier Prozesse für fünf Brüder, die noch in der großen Abtei an der Oberforstbacher Straße zu Hause sind, „ja, das ist schon sehr anspruchsvoll“, sagt er.

Es geht um die Aufarbeitung der Fälle von körperlicher und sexualisierter Gewalt aus den 60er- und 70er-Jahren, größtenteils in der damaligen Jungen-Realschule mit angeschlossenem Internat begangen. Es geht auch um die Nachfolgeregelung für den zurückgetretenen Abt, um die Zukunft der Gemeinschaft der verbliebenen Mönche und – damit eng verbunden – auch um die Zukunft des Standortes, des imposanten Klostergebäudes.

Die Nachricht vom Rücktritt des Abtes hatte im Februar für Aufsehen gesorgt. Pater Friedhelm Tissen, der heute als Mitglied in der Gemeinschaft ohne herausgehobene Stellung lebt, war seinerzeit vorgeworfen worden, die Opfer der Taten, die im besagten Zeitraum in den Klostermauern begangen wurden, nicht angemessen gehört und begleitet zu haben. Er selbst räumte die Versäumnisse ein.

Die Aufarbeitung der Fälle sei mangelhaft gewesen, bestätigte Bruder Antonius im Februar, und das war nicht nur auf die Amtszeit von Abt Friedhelm bezogen. Man habe nun, in enger Absprache mit dem von der Deutschen Ordensobernkonferenz berufenen „Ausschuss für unabhängige Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Bereich von Ordensgemeinschaften“, konkrete Schritte vollzogen. „Alleine können wir Brüder das nicht stemmen, wir brauchen die externe Unterstützung und sind dankbar, dass sie uns gewährt wird“, sagte Bruder Antonius seinerzeit unserer Zeitung.

Angesichts der Lage landauf und -ab sei der Ausschuss stark beschäftigt, weist der Sprecher aus Kornelimünster auf das akute Thema Missbrauch in der katholischen Kirche hin. „Aber wir starten jetzt die Ausschreibung für eine wissenschaftlich fundierte Interview-Studie, die sich an Betroffene und Zeitzeugen richtet und mit deren Hilfe wir die Situation in dem entsprechenden Zeitraum, in der Schule wie auch im Kloster, dokumentieren wollen.“

Aktuelle Berichterstattungen, vor allem in unserer Zeitung, haben dazu geführt, dass sich weitere Betroffene gemeldet haben. „Die Reaktionen, die uns erreichen, sind zweigeteilt“, berichtet Bruder Antonius. „Es gibt ehemalige Schüler, die die Vorfälle nicht wahrhaben wollen oder auch nicht mitbekommen haben, die sich ihre positiven Erinnerungen an die Schule nicht nehmen lassen wollen. Es gibt aber auch die Ehemaligen, die von heftigen Taten und gewaltbereiten Tätern berichten.“

Bruder Antonius berichtet von derzeit fünf von sexualisierter Gewalt Betroffenen, die sich bisher gemeldet haben. Ein Antrag auf finanzielle Anerkennung des entstandenen Leids wurde vor kurzem positiv beschieden. „Wir erkennen, dass es länger braucht, als wir gedacht haben, die Verfahren in Gang zu bringen“, so der Sprecher der Abtei. Dankbar sei die Gemeinschaft für jeden Betroffenen, der bereit ist, sich in die Aufarbeitung des Geschehenen einzubringen. Die Zurückhaltung einzelner Opfer müsse genauso akzeptiert werden wie die vereinzelte Weigerung, mit dem Kloster noch einmal in Kontakt zu treten.

Zwei Hinweise sind den Brüdern wichtig: „Als ganze Gemeinschaft sehen wir uns in der Schuld der Betroffenen“, so Bruder Antonius. Und: Da auch die Frage aufgeworfen wurde, ob aktuelle Mitglieder der Gemeinschaft sexueller Gewalt beschuldigt würden, unterstreicht der Sprecher: „Das ist mit einem klaren Nein zu beantworten.“ Es gehe vielmehr um die besagten Fälle aus der Vergangenheit, es gehe aber vor allem darum, den damals betroffenen Menschen heute gerecht zu werden, sie in ihrem Leid zu begleiten und ihnen zu helfen.

Bruder Matthias (links) hat sehr für das Foto vor der Statue des Heiligen Benedikt plädiert: „Wenn er mit auf dem Foto ist, sind wir schon wieder fünf Mönche.“ Auf dem Bild von links: Bruder Matthias, Bruder Antonius, Pater Oliver und Pater Friedhelm. Foto: Andreas Herrmann

Beim Blick auf die Leitung der inzwischen sehr kleinen Gemeinschaft hat der in Rom beheimatete Abtpräses Guillermo Arboleda Tamayo den in Kornelimünster seit 1986 beheimateten Pater Oliver, zuletzt als Prior Stellvertreter des Abtes, bereits im März für ein Jahr zum Administrator ernannt. Die Benediktiner in Kornelimünster gehören zur Kongregation von Subiaco und Montecassino, sie sind das einzige Benediktinerkloster in Deutschland, das dieser internationalen Kongregation angehört.

Klar sei allen, „dass wir keinen neuen Abt bekommen, dazu ist die Gemeinschaft zu klein“. Das sagt Bruder Antonius. Und Pater Oliver ergänzt: „Wir wollen in den kommenden Monaten Klarheit über die Zukunft erlangen.“ Dazu gehöre auch der Blick zurück und die Frage, „wie die Verdrängungsmechanismen über so lange Zeit funktionierten“, sagt Bruder Antonius. „Dazu passt aber auch der Blick nach vorne, auf unser Selbstverständnis und unsere Perspektive.“

Nach der Abendmesse werden Fotos für die Zeitung gemacht. Pater Oliver, Pater Friedhelm, Bruder Matthias und Bruder Antonius sind gut aufgelegt. Eine Fotoposition haben sie sich ausgesucht: das Ende des Kreuzgangs, wo die Figur des Heiligen Benedikt steht. Bruder Matthias sagt: „Wenn er mit auf dem Foto ist, sind wir schon wieder fünf Mönche.“ Kleiner Hinweis: Frater Daniel, der auch zur Gemeinschaft gehört, habilitiert sich gerade in Wien.

Info Kontakt für Betroffene Betroffene von körperlicher und sexualisierter Gewalt im Kloster Kornelimünster können sich melden bei Franz Gulde, fgulde@gmx.de; Gulde ist unabhängiger und erfahrener Ansprechpartner für das Thema. Diese Aufgabe übernimmt er ehrenamtlich. Der Diplomtheologe und Diplompädagoge mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung und außerschulische Jugendbildung ist hauptberuflich Leiter der Abteilung Bildungs- und Pastoralarbeit bei Misereor. Das bundesweit geschaltete Hilfe-Portal der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs gibt es unter www.hilfe-portal-missbrauch.de; Mail-Kontakt: info@hilfe-portal-missbrauch.de

Die fünf Brüder haben für sich als Ziel formuliert, im Kloster zu bleiben, es zu erhalten. Ihr Angebot wird weithin geschätzt. Anders als bei einer Pfarrkirche kommen die Gläubigen gerade am Sonntag oder zu den kirchlichen Festen aus der gesamten Region in die Abtei. In der Kirche sollen auch weiterhin Gottesdienste gefeiert werden. „Über den Zuspruch dürfen wir uns wahrlich nicht beschweren“, sagt der Administrator.

Auch die Interpretation des Klosters als „Haus der Glaubensbegegnung“, das man seit 1988 betreibt, mit eigenen Kursangeboten, mit Unterkunftsmöglichkeiten für Einzelgäste, die eine Auszeit suchen, aber auch mit Kursen externer Anbieter will man fortsetzen.

Info Die Benediktinerabtei Kornelimünster 1906 sind die Benediktiner wieder nach Kornelimünster zurückgekommen. 104 Jahre zuvor war die alte Reichsabtei durch die damalige napoleonische Regierung aufgelöst worden. Das neue Klostergebäude an der Oberforstbacher Straße wurde am 21. November 1908 bezogen. 1953 kam es zur Erhebung des Klosters zur Abtei. In den Jahren 1951 bis 1956 wurde die Abteikirche gebaut. Nach den ersten 40 Jahren, die stark von der Aushilfsseelsorge in den Pfarreien der näheren und weiteren Umgebung geprägt waren, fand das Kloster von 1948 bis 1988 in einer einzügigen Jungen-Realschule und dem ihr angeschlossenen Internat eine neue Aufgabe. Als „Haus der Glaubensbegegnung“ hat die Abtei seit 1988 wieder eine neue Zielrichtung gefunden. Eigene Kursangebote, zahlreiche Einzelgäste, die eine „Auszeit“ suchen, Fremdkurse über mehrere Tage und Tagesnachfragen für kirchliche und nichtkirchliche Gruppen sorgen für Leben im Kloster.