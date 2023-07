Alemannia Aachen : Es fehlt nur noch ein Torwart

Würselen Nur noch eine Planstelle ist offen im Kader, weitere Keeper werden in dieser Woche getestet. Sascha Marquet fällt vorerst aus.

Der 54-jährige Niederländer ist gerade ein sehr gefragter Mann, denn ausgeschrieben ist noch die Stelle eines weiteren Torwarts. Besonders die Expertise von Spillmann ist gefragt, der schon in der Sommerpause einige Kandidaten gecastet hat. Im Trainingslager war Leon Klußmann am Ball, der in der vergangenen Saison 14 Spiele für Fortuna Düsseldorf II in der Regionalliga absolviert hat.

In dieser Woche sollen weitere Schlussleute im Training getestet werden, das weiterhin in Würselen stattfindet. Wird Alemannias Interesse geweckt, wäre auch ein Einsatz bei den beiden Testspielen am Samstag am Sportpark am See in Eschweiler-Dürwiß gegen TuS Koblenz (14 Uhr) und den luxemburgischen Erstligisten FC Wiltz (17 Uhr) möglich, sagt Eller. Gesucht wird ein Torwart, der Marcel Johnen „richtig Druck macht“, so steht es in der Ausschreibung. Johnen geht nach starker Saison als Nummer eins in der kommenden Spielzeit an den Start.