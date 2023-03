Die Woche in Aachen : Es bröselt im Beton oder: Brückenbauer gesucht

Streik im öffentlichen Dienst: Auch am Montag ist es wieder so weit. Foto: MHA/Harald Krömer

Meinung Aachen Montag wird gestreikt, mal wieder. Die Begeisterung ist geteilt. Das Anliegen verständlich. Ein Blick auf die Themen der Woche.

Von Albrecht Peltzer Leiter Lokalredaktion Aachen

Also: Streik, die nächste Runde. Wir beschäftigen uns schon seit geraumer Zeit mit der Materie. Nachrichtlich, kommentierend, einordnend. Es ist wie meist (oder immer?) im Leben: Den einen, richtigen Blick auf die Dinge gibt es nicht. Die berufstätige Mutter, die – ihr Kita-Kind auf den Schultern sitzend – vergeblich auf den Bus wartet, um beim Bürgerservice in der Stadt vor verschlossene Türen zu laufen, wird die Situation anders beurteilen als der Oberamtsinspektorenanwärterpraktikant im städtischen Katasteramt, der am Streik-Montag einfach frei hat.

Druck auf die Arbeitgeberseite ausüben, das ist per Definition die Strategie der Gewerkschaften. In den meisten Fällen muss der einen Umweg nehmen: Über Kita-Eltern, Inhaber nicht geleerter Mülltonnen und Besitzer von Aseag-Monatskarten, die zu Fuß laufen müssen. Auch wenn das Wort – gerade in diesen Zeiten – gruselig klingt: Der Mobilisierungsgrad, den die Arbeitnehmervertretung erreicht, ist schon beeindruckend. Es sei denn, Cäcilie hat etwas dagegen. So hieß das Tief, das am Mittwoch Schnee nach Aachen brachte, mit drittem Vornamen. Demo nasskalt macht keinen Spaß. Aber das ist eine nur meteorologische Randnotiz. Es wird höchste Zeit, dass die Parteien zueinander finden. Streik macht keinen Spaß. Oder zumindest nur ganz wenigen.

Das zweite Thema dieser Woche wird uns wahrscheinlich (hoffentlich!) länger beschäftigen als die Tarifauseinandersetzung im Öffentlichen Dienst. Der bevorstehende Abriss der Haarbachtalbrücke ist das Infrastrukturprojekt schlechthin in diesen Wochen und Monaten. Denn es geht um weit mehr als um die Tatsache, dass eine Brücke marode ist und neu gebaut werden muss. Dieses Stückchen Straße ist eine Art Lebensader für Hunderte Betriebe, für Tausende Beschäftigte. Den Verkehrskollaps mit vielen negativen wirtschaftlichen Folgeschäden zu prognostizieren, ist alles andere als Schwarzmalerei. Kein Wunder, dass in dieser Woche zum Beispiel in der Bezirksvertretung Haaren viele Sorgen und Befürchtungen artikuliert wurden. Ist doch Haaren schon ohne Autobahnumleitung verkehrspolitisch arg gebeutelt.

Spannend war diese Woche auch der Vorstoß von Unternehmern und RWTH-Experten, die sich für den Bau einer Ersatzbrücke starkmachen. Ist das realistisch? Technisch vielleicht, aber bei dem Paragrafen- und Genehmigungsdschungel deutscher Prägung eher ein Fall für das Jahr 2039... Es mutet an wie der letzte (oder vorletzte Hilfeschrei), der die Autobahnplaner und -sanierer aber eher unberührt lässt. Die sind voll im Plan. Und zwar in ihrem. Und der muss nicht mit dem vieler Aachener übereinstimmen. Jetzt blicken alle mit einigem Unbehagen auf Mitte April. Da steht die nächste Brückenprüfung an. Und wenn es weiter bröselt im Beton, ist der Fall aller Fälle schnell da: die sofortige Brückensperrung.

Es gibt Schlagzeilen, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: „Labyrinth sortiert das Gyros aus“ ist eine von diesen. Nun, werden Sie sagen, dem Beispiel sollte die ein oder andere Imbissbude folgen, aber das ist ein anderes Thema. Das Thema ist: Wie entwickelt sich die Gastronomie im Allgemeinen und die Pontstraße im Speziellen? Partymeile wird der Abschnitt gerne genannt. Vor allem, wenn Fußball-WM ist und Deutschland die Gruppenphase übersteht. Aber so manch traditionelles Restaurant hat die vergangenen Jahre eben nicht überstanden. Fast Food statt langsam lecker Essen – ein trauriger Trend, dem hoffentlich weitere ihr attraktives Menü entgegensetzen.

Widmen wir uns zum Schluss dem, was immer zum Schluss kommt. Wetter. Das hat in Aachen in vielerlei Hinsicht einen ganz besonderen Ruf. Aachen ist das größte Regenloch, in dem es auch nicht mehr regnet als anderswo. Aber das ist Statistik. Der Öcher schaut, so er die Gelegenheit hat, nach oben, wenn er wissen will, wie das Wetter wird. Und zwar zur Säule auf dem Verwaltungsgebäude am Hauptbahnhof. Doch die ist wenig auskunftsfreudig derzeit. Unfreiwillig. Es geht um Energie (am Rande) und um viel Symbolik. Wenn Bürger zum Sparen angehalten werden, kann man keinen Strom durch die Säule schicken – so lautet leicht vereinfacht die Philosophie, die in der Energiesparverordnung des Bundes verankert ist. Gestern übrigens war das Wetter so schlecht, da hätte man selbst aus der Nähe keine leuchtende Säule gesehen. Aber dafür können selbst die Sparverordner des Bundes nichts. Es bleibt schwierig und dunkel. Sparen wir uns den Ärger darüber lieber.

Für heute hätte die Säule Sonnenschein prognostiziert. Ganz ohne Bund und Verordnung. In diesem Sinne: schönes Wochenende!