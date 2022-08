Aachen wächst : Erstmals mehr als 260.000 Einwohner in Aachen

Aachen Aachen wächst: Die Statistikstelle der Stadt Aachen meldet erstmalig über 260.000 Einwohner. Darunter sind auch mehr als 2000 aus der Ukraine geflüchtete Frauen und Männer.

Als „wohnberechtigt“ gelten neben allen Personen mit Hauptwohnsitz auch die, die ihren Zweitwohnsitz in der Stadt angemeldet haben. Wie die Pressestelle der Stadt am Dienstag meldete, haben 257.641 Menschen ihren Hauptwohnsitz in Aachen.

Ein Blick in die allmonatlich erscheinende Statistik zeigt, dass die höchsten Einwohnerzuwächse aktuell die Bezirke Mitte und Brand verzeichnen. Insgesamt leben mit Stichtag 31. Juli 2295 Menschen mehr als im Vorjahresmonat in Mitte und 405 mehr in Brand. Laut Melderegisterauswertung sind es vor allem die 20 bis 29 Jahre alten Aachener, die die größte Altersklasse in der Stadt ausmachen.