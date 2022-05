Affenpocken : Erster Aachener Verdachtsfall hatte keine Kontaktpersonen

Update Aachen In NRW sind die ersten Fälle von Affenpocken-Infektionen aufgetreten. Aus der Aachener Region wird ein erster Verdachtsfall gemeldet, der seit Mittwoch in Isolation ist.

Das Affenpocken-Virus hat wahrscheinlich auch die Aachener Region erreicht. Am Mittwoch stellte sich ein 28-jähriger Mann mit Fieber und pockenähnlicher Hautveränderung in einer Arztpraxis in Aachen vor. Im Verlauf der Untersuchung stellte sich heraus, dass der Patient vor zwei Wochen in Portugal Kontakt zu einem gesicherten Affenpockenträger hatte.