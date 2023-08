Flaniermeile geplant : Die Planer wollen im Sportpark Soers viele Zäune niederreißen

Das Gelände des alten Polizeipräsidiums in der Aachener Soers: Noch wartet alles auf den Abriss der Immobilie, dann kann das Projekt Sportpark Fahrt aufnehmen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Außer bei Veranstaltungen ist der Sportpark Soers ziemlich unzugänglich. Das soll sich ändern. In ersten Skizzen wird auch eine neue große Flaniermeile quer durchs Gelände erwogen.

In Barcelona hat die „Rambla“ Kultstatus, bald könnte sie auch den Sportpark Soers durchziehen. Eine Rambla, eine zentrale öffentliche Flaniermeile, ist eine der vielen Ideen, die der niederländische Landschaftsarchitekt Bart Brands vom Planungsbüro Karres en Brands für eines der größten Zukunftsprojekte der Stadt Aachen entwickelt hat. Es ist Teil eines Grobkonzepts, das in diesen Tagen in die politische Diskussion eingebracht wird und an dessen Ende ein Masterplan für den Sportpark Soers stehen soll.

Die Entwicklung des großen Ganzen wird die städtischen Planer noch einige Jahre beschäftigen. Allein die umfangreiche Beratungsvorlage zeige, „wie komplex und facettenreich das Projekt ist“, sagt der städtische Beigeordnete Markus Kremer, der für die Koordination wesentlich mitverantwortlich ist. Der Kreis der Drahtzieher ist in diesem Fall denkbar groß: Stadtplaner, Verkehrsplaner, Umweltexperten, Architekten und nicht zuletzt auch die örtlichen Sportvereine sind eingebunden und beteiligt.

Um die Bedürfnisse der Vereine, aber auch aller nicht organisierten Sporttreibenden in Aachen soll es bei diesem Projekt in erster Linie gehen. So unterstrichen es auch ausdrücklich die Sportpolitiker, die am Mittwoch den Beratungsreigen eröffneten. Die Öffnung des Sportparks Soers für den Breitensport ist das zentrale Ziel aller Planungen und auch eine der Voraussetzungen dafür, dass Fördermittel aus Strukturmitteln für das Rheinische Revier in Höhe von rund 40 Millionen Euro nach Aachen fließen.

Das Geld wird zwar, wie inzwischen hinreichend bekannt sein dürfte, in erster Linie in den Bau einer neuen Reitarena des Aachen-Laurensberger Rennvereins und einer Multifunktionshalle auf dem Gelände des ehemaligen Polizeipräsidiums fließen. Doch darüber hinaus ist eine weitreichende Umgestaltung des riesigen Areals zwischen Krefelder Straße und Soerser Weg geplant. „Wir wollen ein lebendiges Quartier für den Sport mit dem Sport schaffen“, sagt der Sportausschussvorsitzende Sebastian Breuer.

Tore sollen geöffnet werden, Zäune fallen. Der weitaus größte Teil des Geländes, 83 Prozent, ist heute – außer bei Veranstaltungen – nicht zugänglich, hat Bart Brands errechnet. Nichts davon ist öffentlich nutzbar. Die Impulse, die er unter den Schlagworten „Rambla“, „Grüne Achse“ und „Loop“ gibt, würden es ermöglichen, die öffentlich zugängliche Fläche mehr als zu verdoppeln und gut ein Viertel des Areals auch öffentlich nutzbar zu machen. Gedacht ist dabei etwa an den Bau von Spiel- und Sportanlagen wie Laufstrecken, Skateanlagen, Klettertürme, Beachvolleyballplätze und vieles mehr.

Viele Flächen, die heute versiegelt oder Schotterplätze sind, sollen begrünt werden. Mehr Bäume sollen im Sommer Schatten spenden und bei Starkregen Wasser speichern. Neue Fuß- und Radwege sollen den Sportpark durchqueren. Autos sollen hingegen möglichst rausgehalten werden. Stattdessen sollen sie in sogenannten Mobility Hubs abgestellt werden. In der Diskussion ist die Aufstockung des Tivoli-Parkhauses und der Neubau eines Parkhauses am Eulersweg mit dann insgesamt rund 2900 Parkplätzen.

Für die Multifunktionshalle am Eulersweg wurden inzwischen ebenfalls erste Überlegungen angestellt. Vier Größenvarianten von S bis L sind im Gespräch. Auch die kleinste würde 3000 Zuschauern Platz bieten und allen Anforderungen des Spitzensports – etwa der Bundesliga-Volleyballerinnen – genügen. Für die Grünen machte Sportpolitiker Uli Balthasar deutlich, dass die Halle auch für Handballer oder Basketballer wettkampfgerecht sein sollte. Man könne ja nicht wissen, welche Vereine zukünftig noch in den Spitzensport vordringen.

Die Grünen wollen auch darauf drängen, den Aschenplatz zwischen Tivoli und Reitstadion möglichst bald zu begrünen. Auch dies wäre dann ein Platz, auf dem sich etwa Freizeitsportler tummeln könnten.

Ein erster grober Entwurf liegt nun zwar vor, doch noch sei das alles nur „eine große Klammer“, wie Markus Kremer deutlich macht. „Wir wollen sicherstellen, dass wir alles im Blick haben und nicht an den Bedarfen der Vereine und Nichtorganisierten vorbei planen“, betont er. „Es werden noch keine Weichen gestellt, die Entscheidendes verhindern.“

Das ist eine Aussage, die vor allem Annika Fohn (CDU) wichtig ist. Ihre Sorge ist, dass die stadtplanerischen Ziele im Sportpark Soers am Ende die sportpolitischen überlagern könnten. „Wir dürfen die Sportakteure nicht verlieren, sie sollen kontinuierlich beteiligt werden“, mahnt sie.

Der Sportpark Soers mit Tivoli (links), ALRV-Stadion (Mitte) und altem Polizeipräsidium (rechts). Foto: Andreas Steindl

So hat es jetzt auch der Sportausschuss beschlossen und zugleich den Auftrag gegeben, die Planungen auf Grundlage der ersten Entwürfe weiter auszuarbeiten und konkreter zu machen. Als Nächstes wird die Verwaltung Vorschläge machen, welche Räume und Ausmaße die Multifunktionshalle haben soll. Zugleich soll konkret dargelegt werden, welche Angebote den nicht organisierten Sportlern auf den öffentlichen Flächen gemacht werden können.