CHIO-Schaltung : Erste Details zum Umleitungskonzept wegen A544-Sperrung

Für Fahrer, die von der A4 kommen, sollen an der Abfahrt Aachen-Zentrum während der A544-Sperrung Sonderregeln gelten. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Das Umleitungskonzept zur geplanten A544-Sperrung nimmt Formen an. Im Interview verrät der verantwortliche Autobahnbauer die ersten Details.

Wenn die Autobahn 544 Ende 2023 wegen des Neubaus der Haarbachtalbrücke für 22 Monate voll gesperrt wird, soll der Verkehr mit bevorrechtigten Regeln auf und von der A4 und A44 in Richtung Rothe Erde und der Aachener Innenstadt geleitet werden. Das teilt Athanasios Mpasios von der Autobahn GmbH im Gespräch mit unserer Zeitung mit. Mpasios leitet die Außenstelle der Autobahn GmbH Rheinland in Euskirchen und ist damit für die Autobahnen in unserer Region zuständig.