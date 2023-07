Aktion in Aachen : Klimaaktivisten von „Letzte Generation“ kleben sich Ecke Templergraben fest

Aktion der „Letzten Generation“ jetzt auch in Aachen: Am Freitagnachmittag haben sich einige Aktivisten auf der Fahrbahn Ecke Wüllnerstraße/Templergraben festgeklebt. Die Aktion dauerte eine halbe Stunde. Foto: MHA/Heiner Hautermans

Update Aachen Überall in Deutschland haben Klimaaktivisten der so genannten „Letzten Generation“ am Freitag Aktionen gestartet und neuralgische Verkehrsknotenpunkte besetzt. In Aachen haben sie sich auf der Ecke Wüllnerstraße/Templergraben festgeklebt.

„Ausgerechnet am Templergraben“, wundern sich Ortskundige, als sie davon hören, dass Klimaaktivisten der „Letzten Generation“, die in vielen deutschen Städten an diesem Tag mit Aktionen Zeichen setzen wollen, am Freitagnachmittag auch in Aachen angetreten sind.

Um es präziser zu fassen: Ecke Templergraben/Wüllnerstraße, auf der Fahrbahn der Wüllnerstraße, unweit des RWTH-Hauptgebäudes, im Schatten des Super C und vor der Einmündung in den für den motorisierten Individualverkehr gesperrten Bereich, haben um 15.30 Uhr sechs Personen die Durchfahrt blockiert, davon klebten vier jeweils eine Hand am Boden fest. Die Aktion war gegen 16 Uhr nach einer guten halben Stunde wieder beendet, teilte die Polizei mit. Die Personen seien „sanft von der Straße gelöst“ worden, niemand sei dabei zu Schaden gekommen.

Die Aktion sorgte vor Ort für Aufsehen. Es kam zu kleineren Staus, die Polizei regelte den Verkehr, die Aktivisten erläuterten ihre Motivation. Nachdem die Aktion beendet war, sollten die Identitäten der sechs Aktivisten festgestellt werden. Sie erwarten nach Angaben von Polizei-Sprecherin Stefanie Kutsch nun Anzeigen wegen Nötigung und des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Freitag mit Blockaden den Straßenverkehr in mehreren deutschen Städten an wichtigen Stellen gestört. In Städten wie Berlin, Leipzig, Dresden und Braunschweig klebten sich Protestteilnehmer am Freitag auf die Fahrbahn – einige trugen Masken, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zeigten. Sie hielten dabei Banner hoch mit der Aufschrift „Wir brechen das Gesetz“.

Grund für den Protest ist nach Angaben der Gruppe der „Bruch des Klimaschutzgesetzes durch die Regierung“. Die Aktivisten werfen Wissing vor, trotz rechtlicher Verpflichtung kein Sofortprogramm vorgelegt zu haben, um die im Klimaschutzgesetz festgelegten Höchstmengen einzuhalten.

Der Bereich wurde für die Zeit der Aktion abgesperrt, die Polizei war vor Ort, die Aktivisten hatten sich auf der Fahrbahn festgeklebt. Foto: MHA/Heiner Hautermans

