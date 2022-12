Am dritten Dezemberwochenende : Erneute Sperrung für die Bahn an der Baustelle Turmstraße

Aachen Die Arbeiten an der Brücke Turmstraße schreiten laut Mitteilung der Stadt Aachen weiterhin gut voran. Erneut wird der Zugverkehr nachts gesperrt.

Wie die Stadt Aachen mitteilt, wird es am dritten Dezemberwochenende erneut eine Sperrpause der Deutschen Bahn geben. Von Samstag, 17. Dezember, 1 Uhr, bis Sonntag, 18. Dezember, 21 Uhr, endet der Zugverkehr dann am Bahnhof Herzogenrath, ein Schienenersatzverkehr seitens der Deutschen Bahn wird eingerichtet. In dem beschriebenen Zeitraum werden die Schalungen an den Widerlagern und den Pfeilern im Bahnbereich abmontiert.