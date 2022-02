Überfälle in Aachen : Erneut wird eine Seniorin im Hausflur ausgeraubt

Aachen Die Taten häufen sich: Eine 81-Jährige wird im eigenen Hausflur am Brüsseler Ring Opfer eines Raubüberfalls. Die Polizei richtet eine Sonderkommission ein und prüft Zusammenhänge zu anderen Fällen.

Eine 81-jährige Frau ist am Samstagmittag Opfer eines Raubes geworden. Der Täter hatte die Frau, die auf einen Rollator angewiesen ist, bis in den Flur eines Mehrfamilienhauses am Brüsseler Ring in Aachen verfolgt und ihr dort die Handtasche mitsamt dem Bargeld entwendet. Die Seniorin blieb unverletzt. Der Mann flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung.