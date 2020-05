Laute Explosion mitten in der Nacht : Erneut Geldautomat in Aachen hochgejagt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Aachen ein Geldautomat in die Luft gejagt worden. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Aachen Schreck für die Bewohner des Aachener Südviertels: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist am Alten Klinikumspark ein Geldautomat der Sparkasse Aachen gesprengt worden. Derzeit ist die Polizei noch zur Spurensicherung vor Ort.

Wie die Leitstelle der Aachener Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, gab es gegen 3.29 Uhr einen lauten Knall, der vom Sparkassen-Geldautomat an der Ecke Schillerstraße/Goethestraße ausging. Offenbar haben unbekannte Täter den Automaten gesprengt. Der Knall war in großen Teilen der Innenstadt zu hören.

Die Serie von Geldautomaten-Sprengungen oder -Diebstählen reißt nicht ab. Erst am vergangenen Wochenende hatten Unbekannte einen Geldautomaten aus einem Supermarkt an der Schurzelter Straße gestohlen. Das Fluchtauto und den Automaten hatte man zwar kurze Zeit später in den Niederlanden entdeckt. Doch von den Tätern fehlt in diesem Fall noch jede Spur.