Homeoffice : Erleichterung für Grenzpendler

Wer seinen Arbeitsplatz hinter der Grenze hat, kann bis zu 50 Prozent seiner Arbeitszeit im Homeoffice arbeiten, ohne doppelte Sozialabgaben zahlen zu müssen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Aachen Gute Nachricht für Pendler: Grenzgängerinnen und Grenzgänger, deren Arbeitgeber sich in einem anderen Land befindet als ihr Wohnsitz, können dauerhaft von erleichterten Bedingungen für das Homeoffice profitieren.

Der Spitzenverband der Krankenkassen begrüßte am Dienstag in Berlin eine entsprechende Regelung, weil sie eine sozialversicherungsrechtliche Vereinfachung für die Betroffenen darstelle. Konkret geht es dabei um ein Übereinkommen zwischen Deutschland und mehreren anderen Staaten. Es besagt, dass Beschäftigte bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten in Telearbeit mehr als früher im Homeoffice arbeiten können, ohne dass sich dadurch etwas an ihrer Sozialversicherungspflicht ändert. Denn bisher war es so, dass die Sozialversicherung des Wohnsitzlandes gegriffen hat, wenn der Beschäftigte dort mehr als 25 Prozent im Homeoffice arbeitete.

Durch das Abkommen wird diese Grenze nun dauerhaft auf 50 Prozent erhöht. Auf Antrag hin kann also auch bei Homeoffice von bis zu 50 Prozent weiter die Sozialversicherung des Staates des Arbeitgebers greifen. Da es sich um einen Antrag auf eine Ausnahmevereinbarung handelt, muss er in dem Land gestellt werden, dessen Sozialversicherungsrecht nach dem Rahmenübereinkommen gelten soll.

Die Regelung knüpft an eine Corona-Sonderregelung an und gilt bereits seit dem 1. Juli. Während der Pandemie, als das Arbeiten von zu Hause für viele Beschäftigte Pflicht wurde, war so verfahren worden, als würden sich Beschäftigte auch während der Homeoffice-Zeiten im Land ihres Arbeitgebers aufhalten. Sie mussten daher nur dort Beiträge zahlen.

Obwohl das Arbeiten per IT-Verbindung nach Angaben des Spitzenverbandes zwingende Voraussetzung ist, gilt diese nicht dauerhaft während der gesamten Arbeitszeit. Es sei beispielsweise auch zulässig, sich zu Arbeitsbeginn bestimmte Aufgaben herunterzuladen und diese offline zu erledigen.

Insbesondere die FDP hatte sich zuvor auf Landesebene für die Fortdauer der Regelung eingesetzt. „Für unsere Grenzregion können wir damit sehr zufrieden sein“, sagte der Stolberger FDP-Landtagsabgeordnete Werner Pfeil unserer Zeitung. „Das zeigt, dass wir nicht alles zurückdrehen müssen, was in der Corona-Zeit an Vereinfachung des Grenzverkehrs gemacht wurde“, sagte Pfeil. Zwischen Belgien und Deutschland habe es allerdings bereits seit 2018 eine entsprechende Vereinbarung gegeben.

Der Euskirchener Bundestagsabgeordnete Markus Herbrand (FDP) sagte, damit passten die beteiligten Länder die Sozialversicherungen zu Recht an die digitalen Arbeitswelten an. „Nun sollten auf EU-Ebene auch die weiterhin bestehenden Sorgen bei der Besteuerung von Grenzarbeit im Homeoffice zügig und umfassend aus dem Weg geräumt werden“, sagte der finanzpolitische Sprecher der FDP auf Anfrage. Wenn eine Einigung im komplexen Sozialsystem möglich ist, dürfe das Steuerrecht nicht zurückstehen.