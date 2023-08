Christopher Street Day : Erinnerungstafel für queere Opfer des Nationalsozialismus enthüllt

Historiker Holger A. Dux, Karl Schultheis vom Förderverein „Wege des Vergessens“ und Bezirksbürgermeister Achim Ferrari enthüllen die Gedenktafel am Münsterplatz, die an das Schicksal vieler queerer Menschen in der Nazizeit erinnert. Foto: Andreas Schmitter

Aachen Eine Erinnerungstafel zur Verfolgung queerer Menschen in der Nazizeit ist im Rahmen des Christopher Street Days in Aachen am Münsterplatz enthüllt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martina Stöhr

Ausgegrenzt, denunziert, verfolgt, geschunden, deportiert und ermordet: Das war das Schicksal vieler queerer Menschen zur Zeit der Nationalsozialisten. Der Historiker Holger A. Dux, VHS Aachen, nahm die Gäste bei der Enthüllung der Erinnerungstafel zur Verfolgung queerer Menschen mit auf eine Zeitreise, die einmal mehr deutlich machte, wie schwierig das Leben für Menschen war und zum Teil immer noch ist, die eben nicht so sind wie alle anderen. Unerwartet viele Gäste waren der Einladung zum Münsterplatz gefolgt, um die Erinnerungstafel gebührend zu würdigen.

Diese Erinnerungstafel im Herzen der Stadt ist all jenen, die heute unter dem modernen Begriff „queer“ zusammengefasst sind, ganz offensichtlich eine große Freude. Die Tafel hängt am Münsterplatz an eben dem Häuserblock, an dem auch nach 1933 noch zwei Lokale als versteckter Treffpunkt für Schwule funktionierten. Und während Dux die schweren Zeiten lebendig werden ließ, stand die Parade des Christopher Streets Day (CSD) durch Aachen bereits in den Startlöchern.

Info Wege des Vergessens Laut Bezirksbürgermeister Achim Ferrari gibt es inzwischen insgesamt 43 Gedenktafeln für die Opfer des Naziregimes in der Stadt. Statt eines zentralen Mahnmals habe man sich seinerzeit für diese dezentrale Form des Gedenkens entschieden. Nun hat auch die queere Community mit der Tafel am Münsterplatz einen Ort bekommen, an dem sie all derer Gedenken kann, die wegen ihrer sexuellen Orientierung zu Opfern des Naziregimes wurden.

Die ganze Stadt präsentierte sich dabei bunt und vielfältig. Die queere Community zeigte sich offen und ohne Ängste vor Kritik oder Angriffen. „Doch ganz so tolerant ist die Gesellschaft auch heute noch nicht“, betonte Karl Schultheis, Vorsitzender des Fördervereins „Wege des Vergessens“, am Münsterplatz. „Wir müssen den Tendenzen auch gedanklicher Verfolgung Einhalt gebieten“, sagte er und betonte zudem, wie wichtig es sei, an der richtigen Stelle aufzustehen. „In diesem Sinne sind wir alle Verfassungsschützer“, betonte er unter großem Beifall der Zuhörerinnen und Zuhörer.

Dass auch Bischof Helmut Dieser Teil dieser bunten Zuhörerschaft war, freute die Organisatoren ganz besonders. Neben vielen queeren Menschen und Vertretern entsprechender Organisationen waren auch jede Menge interessierte Bürgerinnen und Bürger gekommen, die mehr über die Situation Homosexueller unter den Nazis erfahren wollten. Sich solidarisch zu zeigen und für eine bunte, vielfältige Gesellschaft einzutreten, ist vielen Menschen an diesem Tag ein großes Anliegen.

An diesem Häuserblock am Münsterplatz gab es auch nach 1933 noch zwei Lokale, die als versteckter Treffpunkt für Schwule funktionierten. Foto: Andreas Schmitter

In der Tat scheint es aber kompliziert, Licht in die queere Vergangenheit zu bringen. Da die Nazis Homosexualität unter strengste Strafe gestellt hatten, fand das Leben der Schwulen vor allem im Verborgenen statt. Holger A. Dux erinnerte an einen Kiosk an der Normaluhr, der entsprechende Zeitschriften unter der Theke verkaufte, und eben auch an Lokale, in denen sich die Schwulen heimlich trafen. Flüchtige sexuelle Kontakte in Parks und an sonstigen, dafür bekannten Orten machen deutlich, wie schwierig sich das Liebesleben für diese Menschen gestaltete. Denn wie soll man einen Partner finden, wenn es schon lebensgefährlich sein kann, sich zu outen?

Am 1. August 1935 verschärften die Nazis zudem den Paragrafen 175 und sorgten damit laut Holger A. Dux auch für eine Zunahme von Denunziationen. Denn nun konnten auch die ins Gefängnis geworfen werden, die bei sogenannten „unzüchtigen Handlungen“ erwischt wurden. Viele queere Menschen starben daraufhin in den Lagern, und die „Wege des Vergessens“ sorgen dafür, dass sie nicht in Vergessenheit geraten.