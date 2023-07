Alemannia Aachen : Der Sportdirektor bekommt einen Assistenten

Exklusiv Aachen Sascha Eller und Erdal Celik sind seit vielen Jahren befreundet, nun arbeiten sie auch zusammen am Tivoli.

Beim Testspiel in Verl wurde Alemannia Aachens Geschäftsführer Sascha Eller im Gespräch mit einem eher unbekannten Mann gesichtet. Eller hat es am Tivoli schnell zu einer gewissen Popularität und sogar Leinwandprominenz gebracht. Am Sonntagabend wird „ALEMANNIA inTEAM“ ab 21.30 Uhr im Open-Air-Kino im Dressurstadion auf dem CHIO-Gelände gezeigt. Eller ist in der Dokumentation aus der vergangenen Saison des Fußball-Regionalligisten einer der Hauptdarsteller. Sein Gesprächspartner aus Verl spielt bei dem Blick hinter die Kulissen noch keine Rolle, das wird sich aber ändern. Erdal Celik wird ab dem 1. August der Mann an Ellers Seite sein, er wird sein Assistent.