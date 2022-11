Fahrbahnsanierung auf der A44 : Engpässe zwischen Aachen-Brand und Belgien

Aachen Die Sanierung der Fahrbahn der A44 schreitet voran. Die Arbeiten führen allerdings zu Beeinträchtigungen für den Verkehr.

Während der geplanten Fahrbahnsanierung auf der A44 zwischen der Anschlussstelle Aachen-Brand und dem Grenzübergang Belgien stehen von Montag, 7. November, bis Mitte Dezember nur drei der insgesamt vier Fahrspuren zur Verfügung. Das bedeutet, dass es in dieser Zeit jeweils in eine Fahrtrichtung zwei, in die andere nur eine Fahrspur gibt.