Reduzierte Fahrstreifen : Engpässe auf der A4 kurz vor dem Aachener Kreuz

Aachen Am Mittwoch und in den nächsten Wochen werden auf der Autobahn A4 vermehrt Fahrstreifen reduziert.

Wie die Autobahn GmbH mitteilt, wird auf der A4 am 13. April und am 20. April zwischen den Anschlussstellen Aachen-Laurensberg und Aachen-Zentrum die Fahrstreifen in Fahrtrichtung Köln von zwei auf einen reduziert.

Weitere Engpässe folgen in diesem Abschnitt am 25. April in Fahrtrichtung Köln und am 26. April in Fahrtrichtung Niederlande. Dann wird die Autobahn GmbH Teile des bestehenden Entwässerungssystems per Kamerabefahrung untersuchen.