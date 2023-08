Aachener Energieexperte : Warum die Preisbremse bei Strom und Gas dem Wettbewerb schadet

Der Windpark Heinsberg-Straeten. „Der Ausbau der Erneuerbaren Energien erfordert einen hohen Material- und Ressourceneinsatz“, sagt der Aachener Energieexperte Hans-Wilhelm Schiffer. Foto: dpa/Oliver Berg

Interview Aachen Die Preisbremse für Strom und Gas bis ins nächste Jahr zu verlängern, schadet dem Wettbewerb, sagt der Aachener Energieexperte Prof. Hans-Wilhelm Schiffer im Gespräch mit Georg Müller-Sieczkarek. Er hat einen besseren Vorschlag – und glaubt, dass die Region in einer künftigen Wasserstoffwirtschaft gute Chancen hat.

Herr Professor Schiffer, die Preise für Strom und Gas sind in diesem Jahr deutlich gesunken. Trotzdem will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck den Preisdeckel bis Ostern 2024 verlängern, denn nach der bisherigen Beschlusslage würde die Regelung zum Jahresende auslaufen. „Die Preisbremsen wirken wie eine Versicherung gegen steigende Preise“, sagt der Grünen-Politiker. Sie halten nicht viel von dieser Idee. Was ist schlecht daran?

Hans-Wilhelm Schiffer: Diese Versicherung, dass für private Haushalte die Arbeitspreise für 80 Prozent des historischen Jahresverbrauchs bei Strom auf 40 Cent/kWh und bei Erdgas auf 12 Cent/kWh gedeckelt sind, senkt den finanziellen Anreiz für Verbraucher, sich um ein verbessertes Vertragsangebot bei dem bestehenden Versorger zu kümmern oder den Anbieter zu wechseln. Der Mechanismus der Preisbremse gleicht ja die Differenz zwischen einem höheren Preis und dem staatlich garantierten Preisdeckel aus. Das beeinträchtigt den Wettbewerb auf dem Strom- und Gasmarkt. Zudem werden die öffentlichen Haushalte unnötig stark belastet.

„Unsere Region hat ein großes Potenzial, in einer entstehenden globalen Wasserstoff-Welt eine entscheidende Rolle zu spielen“, sagt Hans-Wilhelm Schiffer. RWE hatte in dieser Woche angekündigt, in Weisweiler ein wasserstofffähiges 800-Megawatt-Gaskraftwerk zu bauen. Foto: Hans-Wilhelm Schiffer/Schiffer

Zur Person Prof. Hans-Wilhelm Schiffer ist Mitglied im Studies Committee des Londoner World Energy Council und Vorsitzender der Redaktionsgruppe Energie für Deutschland des Weltenergierates Deutschland in Berlin. Er arbeitet als Berater insbesondere für Themen der nationalen und der internationalen Energiepolitik und ist Lehrbeauftragter für Energiewirtschaftslehre an der RWTH Aachen. Zuvor arbeitete Schiffer für zwei Bundesministerien und war in leitender Funktion beim Energiekonzern RWE tätig.

Unter Umständen könnten Endverbraucher also mit einem teuren Anbieter unterm Strich sogar günstiger fahren. Wie das?

Schiffer: Wenn die Kunden in der Lage sind, den Verbrauch um mehr als 20 Prozent zu senken, kann es sogar vorteilhaft sein, über einen teureren Kontrakt zu verfügen. Für die eingesparte Menge, die über 20 Prozent hinausgeht, wird nämlich eine höhere Erstattung fällig als bei Belieferung durch einen günstigeren Anbieter. Staatliche Eingriffe in die Preisbildung können erhebliche unerwünschte Nebenwirkungen haben.

Könnte die Bundesregierung denn eine Verlängerung im Alleingang beschließen?

Schiffer: Die Bundesregierung plant, dass die Entlastung der Strom- sowie der leitungsgebundenen Erdgas- und Fernwärmepreise bis einschließlich April 2024 zur Anwendung kommt. Weil aber der – dafür als gesetzliche Grundlage notwendige – EU-Beihilferahmen aktuell nur bis Dezember 2023 gilt, kann die Verlängerung über den Dezember 2023 hinaus erst später durch eine Verordnung erfolgen, sobald und sofern der EU-Beihilferahmen verlängert wird.

Was kosten die Preisbremsen bei Strom und Gas den Steuerzahler?

Schiffer: Nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) wird der fiskalische Effekt der Strompreisbremse für 2023 auf 6,5 Milliarden Euro und für 2024 auf 1,5 Milliarden Euro beziffert. Die Belastungen aus dem Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz werden für 2023 auf 17,0 Milliarden Euro und für 2024 auf 4,0 Milliarden Euro veranschlagt. Bei Beendigung der Preisbremsen zum Jahresende könnte der Fiskus somit gemäß den Berechnungen des IW 5,5 Milliarden Euro sparen.

Strom ist in Deutschland immer noch teurer als im EU-Durchschnitt. Statt einer Verlängerung der Preisbremsen fordern Sie eine Absenkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestniveau. Was brächte das den privaten Verbrauchern?

Schiffer: Damit wäre eine Absenkung der Stromsteuer von gegenwärtig 2,05 Cent pro kWh auf 0,1 Cent pro kWh für private Haushalte und auf 0,05 Cent/kWh für Unternehmen verbunden. Für private Haushalte bedeutete dies eine Entlastung um 2,6 Milliarden Euro an Stromsteuer pro Jahr - und das dauerhaft. Da auf die Stromsteuer auch die Mehrwertsteuer von 19 Prozent erhoben wird, würde der gesamte Entlastungseffekt für die privaten Haushalte sogar 3,1 Milliarden Euro betragen.

Die Ampel will mit einem „Brückenpreis“ Strom für energieintensive Unternehmen in den kommenden Jahren subventionieren, bis es durch den massiven Ausbau der Erneuerbaren von 2030 an günstigere Wettbewerbsbedingungen auch für stromintensive Branchen geben wird.

Schiffer: Zunächst einmal plant die Bundesregierung gemäß Kabinettsbeschluss zum Bundeshaushalt 2024, den sogenannten Spitzenausgleich ab 1. Januar 2024 zu streichen, durch den energieintensive Unternehmen des produzierenden Gewerbes bei der Stromsteuer entlastet werden. Das bedeutet für fast 9.000 Unternehmen finanzielle Zusatzbelastungen von insgesamt etwa 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Diese Maßnahme, die vor dem Hintergrund der aktuell geführten Standortdiskussion genau das falsche Signal bedeutet, ist geradezu paradox, da auf der anderen Seite die Einführung eines subventionierten „Brückenstrompreises“ von 6 Cent pro kWh für energieintensive Unternehmen befürwortet wird, dessen Finanzierung aus öffentlichen Mitteln erfolgen soll.

Ist es realistisch, dass sich nach dem erfolgten starken Ausbau der Erneuerbaren Energien ab dem nächsten Jahrzehnt ein für die energieintensiven Industrien international wettbewerbsfähiger Strompreis einstellt?

Schiffer: Es ist nicht damit zu rechnen, dass es mit einer zeitlich eng befristeten Subvention getan wäre. Die Erwartung, dass in der Folge eine Verbilligung des künftigen Energiesystems aufgrund des politisch angestrebten massiven Ausbaus der erneuerbaren Energien eintritt, ist eine Illusion. Der verstärkte und beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien ist zwar wichtig und richtig. Damit ist auch eine Absenkung der laufenden Kosten der Stromerzeugung verbunden. Aber der Ausbau der Erneuerbaren erfordert einen hohen Material- und Ressourceneinsatz. Zusätzlich zu den zu erwartenden Verteuerungen kommen die Kosten für den Ausbau der Netze von der Höchst- bis zur Niederspannungsebene und von Speichern. Ferner sind der Bau von Elektrolyseuren zur Herstellung von „grünem“ Wasserstoff einschließlich der Wasserstoff-Infrastruktur sowie erhebliche Investitionen in hinreichende steuerbare Stromerzeugungsleistung notwendig. Das sind Gaskraftwerke, wie jetzt beispielsweise von RWE am Standort Weisweiler mit einer Kapazität von 800 Megawatt bis 2030 geplant, die später auf Wasserstoff umgerüstet werden können. Geschieht dieser Kraftwerkszubau nicht in ausreichendem Maße, drohen knappheitsbedingte Strompreiserhöhungen.

Prognosen sagen durch E-Mobilität und zunehmende Gebäude-Elektrifizierung einen steigenden Strombedarf zu Spitzenzeiten voraus, zugleich nimmt durch den Atom- und Kohleausstieg die gesicherte Kraftwerksleistung, die wetterunabhängig zur Verfügung steht, weiter ab. Drohen künftig im Winter Versorgungslücken?

Schiffer: Angesichts der sich öffnenden Schere zwischen sinkender gesicherter Leistung und steigender Spitzenlast besteht ein Zubaubedarf an gesicherter Leistung von mehr als 20 Gigawatt bis Anfang der 2030er Jahre. Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen sind finale Investitionsentscheidungen in gesicherte Leistung jedoch nicht zu erwarten. Positiv ist zu bewerten, dass der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen der sogenannten Kraftwerksstrategie insbesondere Ausschreibungen für Erdgas-Kraftwerke, die für einen künftigen Einsatz von Wasserstoff geeignet sind, vorsehen will. Dazu ist ein Marktdesign erforderlich, das Zahlungen für das Vorhalten von Kapazitäten und nicht nur Vergütungen für den verkauften Strom vorsieht. Ein solcher Kapazitätsmechanismus ist zentral zur Gewährleistung von Investitionssicherheit und zur Vermeidung von stranded investments. Dazu sind die Weichen jetzt zu stellen, da Genehmigung und Bau von Gaskraftwerken einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren erfordern.

Strom wird in Europa im- und exportiert. Spielt die Frage, ob Deutschland seinen Energiebedarf zu jedem Zeitpunkt selbst sicherstellen muss, da überhaupt eine Rolle?

Schiffer: Die Integration Deutschlands in das bestehende europäische Verbund-Leitungssystem bietet Möglichkeiten zum Ausgleich von Unterschieden in Erzeugung und Verbrauch. Lastspitzen treten nämlich in Europa vielfach nicht zeitgleich auf. Andererseits ist es so, dass die höchste Last in allen mit dem deutschen Stromversorgungssystem verknüpften Staaten in den Monaten Dezember bis Februar anfällt. Würden sich Deutschland und unsere Nachbarstaaten bei Knappheit auf Importe von Strom verlassen, verblieben keine Exporteure mehr. Hinzu kommen zwei weitere Faktoren. Auch in den meisten anderen Staaten der EU ist mit einem Rückgang an steuerbarer Kraftwerksleistung zu rechnen. Und mit zunehmender Nutzung von Wärmepumpen steigt die Stromnachfrage künftig in der Zeit, in der sie ohnehin schon besonders hoch ist, also in den Wintermonaten, stark an. Die saisonalen Nachfrageschwankungen werden sich somit vergrößern. Wir müssen also in Deutschland unsere Hausaufgaben im Wesentlichen selbst erledigen.

Europa befreit sich gerade von russischem Gas und Öl. Für den Ausbau der Erneuerbaren werden aber großen Mengen knapper Rohstoffe wie Nickel, Kobalt, Mangan oder Lithium benötigt. Droht eine neue Abhängigkeit?

Schiffer: Die Nachfrage nach kritischen Mineralien und seltenen Erden, bei denen hohe einseitige Abhängigkeiten von ausländischen Lieferanten bestehen, wird zunehmen. Die geographische Konzentration bei der Produktion und Verarbeitung dieser Materialien, die für die Energie-Transformation benötigt werden, ist sehr groß. So entfallen beispielsweise bei Kobalt 70 Prozent der globalen Bergbauaktivität auf die Demokratische Republik Kongo. Mehr als 50 Prozent des Kupfer-Bergbaus finden in nur vier Staaten statt; das sind Chile, Peru, Kongo und China. Mehr als drei Viertel der Förderung an Lithium erbringen nur zwei Staaten. Das Ranking bei Nickel wird von Indonesien angeführt; das Land trägt rund zur Hälfte zur weltweiten Produktion bei. Südafrika hält hohe Anteile bei Mangan sowie insbesondere bei Iridium und Platin. Noch stärker ist die Konzentration bei der weltweiten Verarbeitungskapazität. Dort steht China an vorderster Stelle, zum Beispiel bei Kobalt mit 70 Prozent und bei Mangan mit 93 Prozent.

Tauschen wir mit der Transformation der Energieversorgung somit nur die Abhängigkeit von fossilen Energien gegen eine Abhängigkeit von den genannten kritischen Materialien aus?

Schiffer: Im Unterschied zu den Risiken bei fossilen Energien könnten bereits errichtete erneuerbare Energieanlagen weiter betrieben werden, selbst wenn die Versorgung mit kritischen Rohstoffen unterbrochen würde. Daher besteht das mit Unterbrechungen bei der Versorgung kritischer Materialien verbundene Risiko nicht in einer Beeinträchtigung des laufenden Betriebs bereits errichteter Anlagen, sondern vielmehr in der möglichen Verlangsamung der Umsetzung der Energiewende.

Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden. Große Hoffnungen ruhen dabei auf Wasserstoff. Worauf kommt es in den nächsten Jahren an? Und welche Chancen bieten sich für unsere Region für die Zeit nach der Braunkohle?

Schiffer: Unsere Region hat in Einbindung der Benelux-Staaten ein großes Potenzial, in einer entstehenden globalen Wasserstoff-Welt eine entscheidende Rolle zu spielen – sowohl als Verbraucher als auch Technologieentwickler. Der Aufbau eines regionalen Wasserstoff-Marktes erfordert länderübergreifende Kooperationen und Verzahnungen von Infrastrukturprojekten. Zur Produktion ausreichender Mengen an Wasserstoff in der Region sind bei strombasierter Erzeugung klimaneutrale Stromquellen und Elektrolyseure nötig, bei anderen Produktionsverfahren Infrastruktur zum Umgang mit abgeschiedenem CO 2 . Importe von Wasserstoff lassen sich durch ein internationales Pipelinesystem und/oder im Schiffsverkehr über Seehäfen realisieren. Es muss ein Netz aufgebaut werden, um den Wasserstoff zu den Kunden und den jeweiligen Verbrauchsorten zu liefern. Zur Nutzung sind Umrüstungen bestehender Anlagen oder Neuinstallationen erforderlich. Neben den Anwendungen von Wasserstoff und darauf basierenden chemischen Verbindungen in der Industrie, im Schwerlastverkehr, im Schiffs- und Flugverkehr besteht mit der Speicherung von Wasserstoff die Möglichkeit, den saisonalen Ausgleich im Energieverbrauch zu adressieren. Für diese Aufgaben müssen die Weichen jetzt gestellt werden. Dazu hat die Bundesregierung Ende Juli die Nationale Wasserstoff-Strategie fortgeschrieben.

Aber immer noch stammen knapp 82 Prozent des globalen Energieverbrauchs aus fossilen Quellen, die weltweite Ölförderung legte 2022 sogar deutlich zu, der Kohleverbrauch erreichte den höchsten Stand seit 2014.

Schiffer: Das ist richtig. Am globalen Primärenergieverbrauch waren erneuerbare Energien 2022 mit 14 Prozent und die Kernenergie mit 4 Prozent beteiligt. In der weltweiten Stromerzeugung ist die Dominanz der fossilen Energien nicht ganz so hoch. So trugen fossile Energien mit gut 61 Prozent zur globalen Stromerzeugung bei. Erneuerbare Energien kamen immerhin auf bereits mehr als 29 Prozent, und die Kernenergie machte 9 Prozent aus. Es wird aber davon ausgegangen, dass bereits 2024 die erneuerbaren Energien mit einem Anteil von einem Drittel die Kohle als bisher weltweit bisher wichtigste Energiequelle zur Stromerzeugung ablösen werden. In Deutschland war der Anteil der erneuerbaren Energien mit 17 Prozent am Primärenergieverbrauch und mit 44 Prozent an der Stromerzeugung 2022 größer als im weltweiten Durchschnitt. Da die Kernenergie aber auch bereits im letzten Jahr nur noch mit 3 Prozent am Primärenergieverbrauch und mit 6 Prozent an der Stromerzeugung beteiligt war, lag der Anteil der fossilen Energien in Deutschland am Primärenergieverbrauch 2022 bei knapp 80 Prozent und an der Stromerzeugung bei etwa 49 Prozent. Bereits 2030 sollen allerdings mindestens 80 Prozent des Inlandsverbrauchs an Strom in Deutschland durch erneuerbare Energien gedeckt werden.

Deutschland legt weltweit, trotz aller Probleme, das höchste Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren an den Tag.