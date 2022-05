So könnte es aussehen: In einer ersten Einschätzung hatten die Ingenieure als erste Variante die Trassenführung vom Bushof über den Elisenbrunnen und Kapuzinergraben, der Franzstraße und Karmeliterstraße vorgeschlagen, um dann abknickend in der Lagerhausstraße bis zum Hauptbahnhof weiterzufahren. Foto: TEMA/Photographer:Jan Grueger