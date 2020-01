Kostenpflichtiger Inhalt: Babyboom in Aachen : Emma und Paul sind die Shootingstars

Emma und Paul führen die Rangliste der beliebtesten Vornamen in Aachen an (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Interaktiv Aachen Emma und Paul haben das Rennen gemacht. Jeweils 29 Mal haben Eltern ihre Neugeborenen in Aachen im vergangenen Jahr auf diese Namen getauft. Damit führen sie die Rangliste der beliebtesten Vornamen in Aachen an. Das Standesamt registriert nach wie vor einen Boom – bei Geburten genauso wie bei Eheschließungen.