Brand auf Dach : Elsassstraße wegen Feuerwehreinsatzes zeitweise gesperrt

Die Feuerwehr war unter anderem mit einem Teleskopmastfahrzeug vor Ort, um Zugang zu dem Hinterhaus zu bekommen. Foto: MHA/Sarah-Lena Gombert

Aachen Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist die Elsassstraße in Aachen am Freitagmorgen zeitweise komplett gesperrt gewesen. Auf dem Dach eines Hinterhauses waren offenbar abgestellte Gegenstände in Brand geraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 9.20 Uhr war die städteregionale Leitstelle der Feuerwehr über einen Brand in der Elsassstraße informiert worden, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Durch ein Gebäude verschafften sich die ausgerückten Einsatzkräfte der Löschzüge Mitte, Kornelimünster und der Aachener Berufsfeuerwehr daraufhin Zugang zu dem betroffenen Hinterhaus.

Dort war der Brand, dessen Ursache zunächst unklar war, schnell gelöscht. Gegen 10.30 Uhr übergab die Feuerwehr den Einsatzort zu weiteren Ermittlungen der Polizei und die Kräfte rückten wieder ein.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Elsassstraße komplett gesperrt werden.

(red)