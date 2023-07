Elektromobilität : Für Aachens Stromer gibt es jetzt auch Turbolader

Präsentieren Aachens neue Turbolader für E-Autos: (von links) Nils Christen, Wilfried Ullrich und Steffen Kruse von der Stawag. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Aachens Stromversorger Stawag setzt beim Ausbau der Elektromobilität ab sofort auch auf die neue HPC-Technologie. Was die Vorteile sind und was es kostet.

Was bisher vor allem an den Autobahnen für Tempo beim Laden von E-Autos sorgt, soll nun auch im Stadtgebiet eine stärkere Verbreitung finden. Am Mittwoch hat der örtliche Energieversorger Stawag an der Lombardenstraße drei sogenannte HPC-Ladesäulen für eine ultraschnelle Strombetankung freigegeben.

Von einem Quantensprung spricht Wilfried Ullrich, Vorstand der Stawag. Wegen der enormen Ladegeschwindigkeit mache es die HPC-Technologie in vielen Fällen attraktiver, ein Elektrofahrzeug zu nutzen, ist er überzeugt. Das Laden kann sich im Idealfall auf wenige Minuten verkürzen, wo es bisher oftmals mehrere Stunden dauerte. Damit nähert sich der Ladevorgang immer mehr einem normalen Tankvorgang an.

Das Kürzel HPC steht für High-Power Charging und umschreibt mit einer Leistung von bis zu 300 kW eine nochmals deutlich stärkere Leistung als die der bisher bekannten Schnellladestationen mit bis zu 50 kW. Wer bisher etwa anderthalb Stunden am Stecker hängen musste, um 300 Kilometer weit zu kommen, kann womöglich bald schon nach fünf Minuten wieder durchstarten.

Es sei Teil der Stawag-Strategie, die E-Mobilität zu befördern, sagt Ullrich. Damit will er auch das berühmte Henne-Ei-Problem auflösen: Während E-Auto-Hersteller den schleppenden Absatz in der Vergangenheit vor allem auf die mangelhafte Ladeinfrastruktur zurückführten, forderten die Strom-Anbieter ihrerseits, erstmal mehr Autos in Umlauf zu bringen.

In diesem Jahr hat der E-Auto-Bestand in Deutschland erstmals die Millionenmarke überschritten, das macht einen Anteil von etwas mehr als zwei Prozent aller Kraftfahrzeuge aus. In der Städteregion Aachen liegt er mit 2,3 Prozent nur leicht über dem Bundesschnitt. Doch der Trend geht weiter zur E-Mobilität, und den will auch die Stawag mit einem wachsenden Netz an Ladesäulen weiter befeuern.

Aktuell hat sie in der Städteregion 235 öffentlich nutzbare Ladepunkte im Angebot, darunter nun auch die ersten sechs neuen HPC-Ladepunkte an der Lombardenstraße. Schon in Kürze sollen an der Krefelder Straße, Trierer Straße und an der Schanz weitere hinzukommen, kündigt Ullrich an. Steffen Kruse, Projektleiter der Stawag-Ladeparks, ist sicher, dass dieses Angebot gerade auch in Innenstädten zunehmend attraktiv wird. Wer etwa zu Hause keine Lademöglichkeit hat, kann an den HPC-Ladesäulen kurz vorfahren und ist schon nach wenigen Minuten wieder mobil.

Erkannt haben diese Vorzüge längst auch viele Discounter oder auch große Fast-Food-Ketten, die ebenfalls immer mehr dieser ultraschnellen Säulen installieren. Von der vollen Leistung, die sie zu bieten haben, kann bislang allerdings noch kein Auto profitieren. Nur wenige Modelle sind heute in der Lage, eine Leistung von annähernd auch nur 200 kW aufzunehmen, die meisten können bis zu 100 kW aufladen. „Doch die Entwicklung kommt voran“, ist Kruse überzeugt. Die HPC-Säulen werden auch im Vorgriff auf die Zukunft installiert, in der immer mehr Fahrzeuge auch immer mehr kW aufnehmen können.

Info Mehr als 300 öffentliche Ladepunkte Die Ladeinfrastruktur in Aachen wird auch mit dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderten Programm „ALigN“ ausgebaut. Stadt, Stawag und RWTH arbeiten unter anderem bei der Errichtung von Ladepunkten eng zusammen, die betrieblich, teilöffentlich oder öffentlich genutzt werden. Im Stadtgebiet sind so rund 580 Ladepunkte entstanden, davon sind mehr als 300 öffentlich zugänglich. Bis Ende des Jahres sind 80 weitere geplant. Mit ihrem Angebot liege die Stadt laut Stawag im Bereich des Zielwerts, den die Bundesregierung für 2030 angibt. Dann sollen 15 Elektrofahrzeuge auf einen Ladepunkt kommen.

Angst vor einem glühenden Akku müsse an den modernen Ladesäulen niemand haben. Die Elektronik passe sich der jeweiligen Ladeleistung an. So könne jedes Modell auch bedenkenlos an den HPC-Säulen geladen werden.

Während viele Anbieter für die stärkere Leistung an den Superchargern auch einen höheren Strompreis kassieren, verzichtet die Stawag einstweilen auf einen Aufschlag. Aktuell verlangt sie von ihren Kunden 54 Cent für eine Kilowattstunde, Nichtkunden zahlen 64 Cent. Bei einem realistischen Verbrauch von etwa 21 kWh auf 100 Kilometer fällt damit etwa ein Preis von 11,34 beziehungsweise 13,44 Euro an.