Minustemperaturen : Eiseskälte! Aachener Stadtbetrieb kann die Tonnen teilweise nicht leeren

Nicht alle Tonnen für Grünabfall oder Papier konnten am Dienstag in Aachen geleert werden. Foto: Harald Krömer ZVA/Harald Krömer

Aachen Die niedrigen Temperaturen haben die Abfallentsorgung am Dienstag in Aachen erschwert.

Dass davon sogar der Bereich Papier, Pappe und Kartonage betroffen ist, sei ungewöhnlich, liege aber beispielsweise an vorhandener „Restfeuchte und Kondensation innerhalb des Behälters, wodurch eine vollständige Leerung verhindert wird“, so Anja Maul, Mitarbeiterin des Bereichs Entsorgungsmanagement des Stadtbetriebs. Und: „Wegen der anhaltenden niedrigen Temperaturen in den vergangenen und kommenden Tagen, können wir leider keine Nachleerung anbieten.“

Wenn möglich, sollten die Abfallbehälter erst morgens bis 7 Uhr herausgestellt werden., Auch sollte vorher noch einmal der Behälterinhalt – zum Beispiel mit einem Spaten – gelockert werden. Als vorbeugende Maßnahmen empfehlen die Abfallberaterinnen und -berater des Stadtbetriebs, die Behälter nach Möglichkeit an einem frostgeschützten Ort aufzustellen, etwa im Keller oder in der Garage.

Der Aachener Stadtbetrieb appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, Papierabfälle – insbesondere größere Kartonagen – zu zerkleinern und in die zugehörige blaue Tonne zu entsorgen. Papierabfälle und Kartonagen, die neben den Tonnen stehen, würden bei der Abfallsammlung nicht mitgenommen. Die Mitarbeiter des Stadtbetriebs würden hier streng nach den vorgegebenen, arbeitsrechtlichen Bestimmungen handeln.. Das ständige Bücken und Anheben teils schwerer Bündel und befüllter Kartons mit Papierabfall sei aus Gründen des Arbeitsschutzes nicht gestattet.

Große Verpackungen aus Papier und Kartonage oder Mehrmengen an Papierabfällen können laut Stadtbetrieb kostenfrei an den Recyclinghöfen der Stadt Aachen abgegebenen werden. Der Recyclinghof Eilendorf, Kellershaustraße 10, ist geöffnet von montags bis freitags von 8.30 bis 16 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 14.30 Uhr. In Aachen- Brand öffnet der Recyclinghof, Camp Pirotte, montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 16 Uhr, mittwochs von 8 bis 19 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 14 Uhr. Dort stehen Papierpressen zur Verfügung, in die Kartonagen und Papier auch unzerkleinert eingefüllt werden können, so die Stadt.