Klagewelle droht : Einzelhändler verklagen Land auf Schadenersatz

Exklusiv Aachen Es geht letztlich um viele Milliarden Euro. Ein Aachener Rechtsanwalt verklagt das Land NRW auf Schadenersatz. Die Einbußen von Einzelhändlern und Gastronomen während des Corona-Lockdowns müssten laut Ordnungsbehördengesetz ausgeglichen werden, sagt er. Die entscheidene Frage ist: Sind Geschäftsleute „Nichtstörer“ oder „Verhaltensstörer“?

Voraussichtlich kommende Woche will der Aachener Rechtsanwalt Thomas Hagelskamp Klage am Landgericht Düsseldorf einreichen. „Wir vertreten zunächst einen großen Einzelhändler und einen Gastronomen, beide aus Aachen. Die Ansprüche auf Schadenersatz sind berechtigt, die Rechtslage ist eindeutig“, sagt Hagelskamp. Allein in Aachen waren tausende Geschäfte und Gastronomiebetriebe betroffen, in NRW Hunderttausende. Die womöglich fälligen Entschädigungsbeträge dürften astronomisch hoch ausfallen.