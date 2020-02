Zehnter Aachener Frühjahrsputz : Einsatz für ein sauberes Aachen

Bürgerschaftliches Engagement: Jeder kann in seinem Umfeld für ein sauberes Aachen sorgen. Foto: dmp press (Ralf Roeger)/Ralf Roeger

Aachen Wenn es draußen wieder wärmer wird, die Sonne öfter scheint und die Blumen anfangen zu blühen, weiß jeder: Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm der zehnte Aachener Frühjahrsputz.

Der Frühjahrsputz findet dieses Jahr am Samstag, 28. März, von 10 bis 14 Uhr statt. Das Ziel des Frühjahrsputzes ist zum einen die Säuberung der Stadt. Zum anderen soll der Frühjahrsputz den Aachenerinnen und Aachenern dabei helfen ein Bewusstsein für die direkte Umgebung und den richtigen Umgang mit dieser zu schaffen. Des Weiteren soll das Projekt das nachbarliche Miteinander stärken.

In ganz Aachen: Bürger und Bürgerinnen können selber entscheiden, wo sie aufräumen möchten: auf öffentlichen Bereichen wie Grünanlagen, Parks, Spielplätzen, Rasenflächen, Waldwegen, Böschungen, Straßenzügen und an vielen weiteren Orten. Die Stadt bittet darum, das Einsatzgebiet auf der Anmeldung mitzuteilen. Vom Frühjahrsputz ausgenommen sind alle Aachener Naturschutzgebiete und privaten Flächen. Das Büro für Ehrenamt und bürgerliches Engagement informiert gerne über Flächen, die noch nicht von anderen Gruppen gesäubert werden.

Ab Montag, 2. März, findet die Materialausgabe von Handschuhen und Müllsäcken statt. Die Ausgabeorte befinden sich unter anderem in den Pforten der Verwaltungsgebäude Lagerhausstraße, Katschhof, im Rathaus, in allen Bezirksämtern sowie dem Stadtbetrieb am Madrider Ring. Die teilnehmenden Schulen und Kitas werden direkt vom Aachener Stadtbetrieb beliefert.