Kostenpflichtiger Inhalt: „Neueröffnung“ in Aachens Geschäften : Einkaufsbummler erobern die City zurück

Ein Fingerzeig, der durchaus ankommt: Karin van den Akker, Inhaberin des Franchipani in der Harscampstraße, und ihre Mitarbeiterinnen Sarah Miller und Pamela Post (v.r.) hatten am Montag keine Probleme, die neuen Vorschriften umzusetzen. Der große Ansturm auf die City-Geschäfte blieb weitgehend aus. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Tag eins nach dem großen „Shutdown“ in der Aachener City: Zum Neustart des Geschäftslebens in der Innenstadt fiel die Resonanz am Montag eher verhalten aus. Längst nicht alle Geschäfte unter 800 Quadratmetern Fläche öffneten wieder ihre Pforten.