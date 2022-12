Ehrenamt : Eine warme Mahlzeit für Bedürftige am Hansemannplatz

Eine warme Mahlzeit für Bedürftige: Dafür sorgen Kevin Polz und Stephan Dohlen am Hansemannplatz. Foto: Heike Lachmann

Aachen Seit zwei Jahren versorgen zwei Gastronomen am Hansemannplatz Bedürftige mit einer warmen Mahlzeit.

Von Katharina Zittel

Dienstagnachmittag, 17 Uhr, am Hansemannplatz ist der Feierabendverkehr in vollem Gang. Da fällt der Eingang zur Bar von Kevin Polz nicht weiter auf. Fast läuft man daran vorbei.

Für Menschen in Aachen, die sich ihre Lebensmittel nur noch schlecht oder gar nicht leisten können, ist das anders. Sie kommen seit zwei Jahren jeden Dienstag ab 17 Uhr. Dann nämlich ist der Eingang zum „Blow“ für fast zwei Stunden geöffnet. Ein Bar-Tisch steht vor der Tür und es gibt Suppe mit Brötchen.

„Ich weiß, ich verändere damit nicht die Welt. Aber einmal in der Woche wissen diese Leute halt einfach, wo sie hinkommen sollen“, sagt Polz sichtlich bewegt. Kevin Polz ist ein großer Mann mit starken Muskeln. Wenn man mit ihm spricht, spürt man aber eine große Emotionalität für die Menschen in der Stadt, denen es nicht so gut geht wie ihm. Auch Stephan Dohlen, Gastronom aus Kohlscheid, hat zu den Gästen eine Bindung aufgebaut. Wenn einer mal nicht mehr kommt, dann mache er sich Gedanken, sagt er.

Los ging alles vor zwei Jahren. Die Pandemie hatte das Blow in die Knie gezwungen. An Cocktails trinken war im harten Lockdown nicht zu denken. Kevin Polz hat damals überlegt, was er mit der Bar machen kann. Sicher ging es auch darum, aktiv zu bleiben. Still sitzen und nichts tun, dass steht Polz und Dohlen überhaupt nicht zu Gesicht.

Und da trafen sie auf zugewandte Sachbearbeiter in den Aachener Behörden. Eine Essensausgabe sei ohne Weiteres möglich. Nur Kochen dürften sie in der Bar nicht. Deshalb wird die Suppe im „Café Madrid“ auf der Pontstraße zubereitet und dann ins „Blow“ an den Hansemannplatz gebracht. Die Brötchen liefert eine Bäckerei vergünstigt.

Polz freut sich besonders, wenn durch seinen Einsatz Verbindungen zu anderen Gewerbebetrieben entstehen. Deshalb ist er froh, dass Stephan Dohlen auch nach zwei Jahren noch dabei ist. Seine Mitarbeiterin aus einem anderen Betrieb ist ebenfalls immer noch aktiv für „Amici Vitae e.V.“ und die drei bilden gemeinsam ein vertrautes Team.

Die Menschen auf der Straße brauchen dringend gesunde Nahrung. Deshalb kochen Polz und Dohlen vor allem Gemüse für die Bedürftigen ein. Um den Aufwand im Rahmen zu halten, verwenden sie geschnittenes Gemüse. Unternehmen, die solches spenden möchten oder vergünstigt abgeben wollen, sind eingeladen, sich beim Verein „Amici Vitae – Freunde des Lebens e.V.“ zu melden. Zu finden ist der Verein über Instagram: https://instagram.com/amici.vitae.ev.