„Wege gegen das Vergessen“ : Eine neue Tafel am Ort des Geschehens

Mahnung für Generationen: (v.l.) Holger Dux, Thomas Antkowiak und Hilde Scheidt enthüllen die Gedenktafel am Misereor-Haus auf der Mozartstraße. Foto: Heike Lachmann

Aachen Die 34. Tafel der „Wege gegen das Vergessen“ erinnert in Aachen an das Kriegsgeschehen. Von 1941 bis 44 wurden tödliche Urteile im heutigen Misereor-Gebäude in der Mozartstraße gesprochen.