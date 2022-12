Gedenktag am Sonntag : Eine Kerze am Fenster für verstorbene Kinder

Sternenkinderkerzen mit Namen erinnern am Gedenktag sichtbar im Fenster an verstorbene Kinder. Foto: SSV/L.BASS

Aachen Der Aachener Verein für verwaiste Kinder will am Sonntag ein Zeichen setzen. Mit dem „Weltweiten Kerzenleuchten“ ist ein besonderer Gedenktag für verstorbene Kinder entstanden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anika Müller

Wenn Kinder vor den Eltern aus der Welt gehen, ist das ein harter Schicksalsschlag. Das Weltweite Kerzenleuchten (Worldwide Candle Lighting) ist seit 27 Jahren der Gedenktag für verstorbene Kinder.

Am zweiten Sonntag im Dezember – dieses Jahr am 11. Dezember – wird um 19 Uhr eine Kerze sichtbar ins Fenster gestellt und gibt mit dem Licht ein Zeichen: „Das verstorbene Kind leuchtet weiter in unseren Herzen. Licht ist für mich ein Zeichen der Hoffnung“, erklärt Petra Schmitz, Vorstandsmitglied des Vereins für verwaiste Eltern Aachen.

Teilnehmen können nicht nur Betroffene, sondern auch andere Menschen können den Tag nutzen, um aller „Sternenkinder“ dieser Welt zu gedenken. Der Gedenktag ist in vielen Ländern etabliert und sorgt durch die Zeitverschiebung dafür, dass die Lichter auf dem ganzen Globus wie in einer gigantischen Leuchtstafette zu sehen sind. „Tag und Nacht brennen die Kerzen so auf der ganzen Welt. Während sie in der einen Zeitzone erlöschen, werden sie in der anderen entzündet“, sagt Nadine Zlocki vom neuen Vorstand des Vereins.

Der Verein engagiert sich für Eltern, die ein Kind während der Schwangerschaft, nach der Geburt oder später aufgrund von Krankheit, Suizid oder Unfalltod verloren haben.

Anfang des Jahres wurde der Vorstand des Vereins neu gewählt. Nadine Zlocki, Petra Schmitz, Heidi Hegemann, Sarah Klaudt und Anke Stein sind die neuen Mitglieder der fünfköpfigen Leitung. Die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten selbst solch einen Schicksalsschlag erlitten. „Jede von uns wurde so auf ihre Weise in vielen Lebensbereichen geprägt, was letztlich dazu geführt hat, dass wir uns beim Verein für verwaiste Eltern getroffen haben“, erklärt Nadine Zlocki.

„Heute bestimmt der Verlust unserer Kinder nicht mehr unseren Alltag, sondern er hat einen Platz in unserem Leben gefunden. Bis dahin war es für uns ein schwerer und anstrengender Weg, auf dem uns der Verein und die anderen betroffenen Eltern sehr geholfen haben“, sagt Zlocki. Die Vorstandsmitglieder möchten den Betroffenen mit Hilfe von Trauergruppen, Gedenkgottesdiensten und Projekten in Aachen und Umgebung beistehen. „Immer wieder entstehen daraus auch echte Freundschaften“, berichtet Zlocki.