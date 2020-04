Kostenpflichtiger Inhalt: Jugendzentrum D-Hof : Eine gesunde „Kochtüte“ für Kinder und Jugendliche

Mehl, Milch, Eier, Äpfel: Am Dienstag gibt es im Jugendtreff D-Hof eine „Kochtüte“ mit Zutaten und Rezept für Apfelpfannkuchen. Von links Arta Shuti, OT-Leiterin Sandra Jansen und Tim Lausberg. Foto: Heike Lachmann

Aachen Eine Offene Tür, die nicht offen ist: Wie alle Einrichtungen der offenen Jugendarbeit in Aachen muss auch der D-Hof für Kinder und Jugendliche in Driescher Hof seit mehr als fünf Wochen mit dieser paradoxen Situation zurechtkommen. In der Corona-Krise probiert die OT neue Wege in der Jugendarbeit aus.