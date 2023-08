Kurpark Classix 2023 : Eine galaktische Reise mit britischem Flair

Die Kurpark Classix 2023 fanden vom 25. bis 28. August in Aachen statt. Foto: Andreas Steindl

Aachen In der „Last Night“ bei den Kurpark Classix wird es festlich, heftig, historisch, fromm und gefühlvoll bis hin zum strahlenden Feuerwerk.

Von Sabine Rother

Glitzernde Garben steigen in die kühle Luft, der nächtliche Himmel leuchtet in allen Farben und schickt einen Sternen-Nebel über das staunende Publikum, während das Sinfonieorchester Aachen Georg Friedrich Händels „Feuerwerksmusik“ aufklingen lässt: Festlicher Höhepunkt der „Last Night – of the Proms – Part Two“ unter der engagierten Leitung von Generalmusikdirektor Christopher Ward im Rahmen des Festivals Kurpark Classix – und das mit einem spannenden britischen Programm. Es ist ein Herzensanliegen, das der Brite umsetzt. Persönlich moderiert er nicht nur locker und humorvoll, er bezieht das Publikum aktiv ein, bietet etwa das Lied „Jerusalem“ von Hubert Parry zum Mitsingen an. Das Werk nach einem schwärmerischen Gedicht von William Blake gilt als Englands populärstes patriotisches Lied.

Mit Edward Elgars opulentem Orchesterstück „Pomp and Circumstance March No. 1 op. 39“ eröffnet Ward das Konzert in Anwesenheit von Schirmherrin und Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen. Das Stück, das viele vom Abschluss der Veranstaltung „Pferd & Sinfonie“ beim Aachener Reitturnier kennen, begeistert. Oder – wie es Generalintendantin Elena Tzavara zu Beginn sagt: „Es herrscht ein Dauerrauschen der Emotionen.“

Das wirkt weiter, denn die Bühne ist komplett besetzt. Hinter dem Sinfonieorchester haben Opernchor, Sinfonischer Chor und Theaterchor Aufstellung genommen, die zusammen mit Bariton Ronan Collett dafür sorgen, dass die „Five Mystical Songs“ von Ralph Vaughan Williams fromme Tiefe erreichen. Gefühlvoll und bewegt interpretiert Collett diese Lieder, in denen Glaubenskraft, Heimat und britisches Lebensgefühl mitschwingen – man glaubt, das Rauschen des Meeres zu hören. Chordirektor Jori Klomb hat alle Singenden bestens vorbereitet.

Den Rausch aus Klängen und musikalischen Bildern treibt Gustav Holsts Komposition „Die Planeten op. 32“ auf die Spitze – für ein Konzert unter freiem Himmel wie geschaffen. Das Sinfonieorchester begegnet der Herausforderung dieser mächtigen Komposition souverän, lässt „Mars“ als wilden Kriegsgott auftrumpfen, „Venus“ in süße Melodien gleiten, den Götterboten „Merkur“ fliegen und „Jupiter“ seine Blitze schleudern. Selbst „Saturn“, „Uranus“ und „Neptun“ entlockt diese Musik ein paar Geheimnisse.

Elegant entführt die Orchestersuite, komponiert in den Jahres 1914 bis 1916, noch vor „Star Wars“ in die Weiten des Weltraums. Sie bietet heftige Passagen, zart klirrende Sternensplittern, magisches Glockenspiel, Harfenklängen und furiose Effekte – der ideale Science-Fiction-Sound, der im wunderschön sphärischen Chor-Part des Mystikers „Neptun“ verklingt. Ward ist mindestens so stark gefordert, wie sein Orchester, arbeitet sich durch die feinsten Klangvarianten dieser galaktischen Reise.