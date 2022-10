Kommentar zur Aachener „Hütte 16“ : Eine fragwürdige Sonderrolle

Meinung Aachen Einen Platz zum Wohlfühlen wollte Rolf Gerrards mit seiner Hütte 16 schaffen. Das ist ihm gelungen. Da ist es gut, dass nun ein aberwitziger Streit um den Standplatz endet.

Provinzposse. So werden Außenstehende den langjährigen und immer wieder neu befeuerten Streit um die Hütte 16 wahrnehmen, die seit ihrer Eröffnung im Jahr 2014 eine Sonderrolle eingenommen hat. Immer etwas abseits. Immer etwas feiner. Und nur möglich dank einer Sondergenehmigung des damaligen Oberbürgermeisters Marcel Philipp.

So viel Exklusivität war von Anfang an fragwürdig. Vor allem aber bot sie jede Menge Stoff für zornige Leserzuschriften und politischen Streit, der nun in einen skurril anmutenden politischen Showdown über den Standplatz im Elisengarten gipfelt. Als hingen Wohl und Wehe der örtlichen Wirtschaft davon ab ...