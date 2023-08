Alemannia Aachen : Eine Frage von Zentimetern

Es gibt viel zu besprechen nach dem Spiel: Alemannia gewinnt in Lippstadt, aber der Sieg wird von außen gefährdet. Foto: MHA/Fabian Nelleßen

Aachen Mit einem Wurf hätte die Mannschaft um ihren Erfolg gebracht werden können. Auf Milde können die Vandalen nicht mehr hoffen.

Am Ende hing Alemannia Aachens erster Auswärtssieg in der neuen Saison der Fußball-Regionalliga am ziemlich seidenen Faden. Das war nicht das Verdienst vom Gegner SV Lippstadt, sondern vielmehr das Verschulden von ein paar wenigen eigenen Fans. Aus einer sicheren 3:0-Führung hätte mit einem Wurf eine 0:2-Niederlage am grünen Tisch werden können. Mehrere Plastikbecher waren nach einer Roten Karte gegen Aachens Lukas Scepanik auf den Platz geflogen.

Wäre der Schiedsrichter oder sein Assistent getroffen worden – wäre die Partie abgebrochen worden, unabhängig von der Wirkung des Treffers. Es war eher eine Frage von Zentimetern. So aber reagierte Schiedsrichter Alexander Schuh in der Liebelt-Arena, wie es der Dreistufenplan des DFB in solchen Momenten vorsieht. Er unterbrach die Partie und veranlasste eine Stadiondurchsage, die Teams zogen sich zurück. Der Düsseldorfer sah sich nach Rücksprache mit dem Schiedsrichterbeobachter in der Lage, die Partie noch einmal anzupfeifen. Ansonsten wäre Feierabend gewesen – mit den bekannten Konsequenzen.

Entsprechend allergisch reagierten Alemannia Aachens Gremien mit einer nicht interpretationsfähigen Stellungnahme. „Wir werden rigoros vorgehen, das schadet uns extrem. Es kann nicht sein, dass wir bei jedem Spiel zittern müssen, ob es zu Zwischenfällen kommt“, sagt Geschäftsführer Sascha Eller.

In Lippstadt bereinigten die Fans die Situation selbst, in dem sie die Werfer dem Ordnungsdienst übergaben. „Die meisten Anhänger sehen, dass wir hier etwas vorhaben und reagieren inzwischen allergisch auf solche Aktionen“, sagt Eller und hofft auf eine fortgesetzte Selbstreinigung. Ob das ebenfalls für kostenpflichtige Pyro-Einlagen gilt, will Eller nicht prognostizieren. Bislang hat Alemannia noch keine Stellungnahme zu den Vorkommnissen der ersten beiden Spiele abgeben müssen, die jeweils mit einem Zusatzbericht geendet waren.

Stellungnahme Moberz relativiert seine Aussagen Bis zum Montagabend sollte Marcel Moberz beim Fußballausschuss des Westdeutschen Fußballverbandes eine Stellungnahme abgeben. Der Aufsichtsratsvorsitzende hatte nach einer Fehlentscheidung der Schiedsrichter, die zu einem Elfmeter und dem Ausgleich im Auftaktspiel gegen Wuppertal geführt hatten, von „Beschiss und Betrug“ geschrieben. Später wurde diese Einlassung wieder gelöscht. In der Stellungnahme relativiert Moberz sein Posting. „Das war nicht an den Verband oder den Schiedsrichter adressiert. Gemeint war vielmehr, dass man sich durch solche Entscheidungen um die Früchte seiner Arbeit gebracht sieht“, sagt Geschäftsführer Sascha Eller. „Damit sollte niemand angegriffen werden.“ (pa)

Im letzten Herbst war die Partie gegen Borussia Mönchengladbach II nach einem Becherwurf aus dem Familienblock abgebrochen worden. Das Sportgericht Verband reagierte mit einer 10.500-Euro-Strafe, die Partie wurde mit 0:2 gewertet. Der randalierende Familienvater war schnell überführt, viel zu holen war bei ihm nicht. Er befand sich in Privatinsolvenz. Fans spendeten bei einem anderen Spiel sinnigerweise ihr Becherpfand für den Täter, der einen Teil der Strafe beim Verein abarbeiten konnte. „Wir haben damals nicht mit voller Härte reagiert, weil wir dachten, die Botschaft sei klar angekommen“, sagt Eller.

Ein paar Monate später muss der Sportliche Leiter konstatieren, dass solche Abschreckung nicht überall auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Beim ersten Spiel gab es einen wahren Becherregen, beim zweiten Spiel eine Pyro-Schau und später wieder die Würfe. „Wir greifen ab sofort rigoros durch“, kündigt Eller an.

In Lippstadt wurden drei Täter – darunter eine Frau – ermittelt, die auf ihr Pfand verzichtet und die Becher in Richtung Spielfeld geworfen hatten. Sie werden am Freitag beim nächsten Heimspiel nicht im Stadion sein dürfen.