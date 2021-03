Kostenpflichtiger Inhalt: Inklusiv Wohnen in Brand : Eine besondere Form des Miteinanders

Inklusiv wohnen, lernen, arbeiten: Katharina Von Gallwitz, Brigitte Hermanns-Spilles, Dennis Bando und Marita Holper (von links) stellten die ersten Pläne im Stadtteil Brand vor. Foto: Harald Krömer

Aachen An der Rombachstraße ist ein neues Wohnprojekt für Menschen mit und ohne Handicap auf den Weg gebracht worden: Der junge Verein „Inklusiv Wohnen“ will dort ein Haus errichten, in dem Bewohner mit besonderen Bedürfnissen und Studierende gemeinsam leben.