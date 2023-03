Auf frischer Tat ertappt : Einbrecher stiehlt 350 Packungen Zigaretten in Aachen

Einbrecher stiehlt 350 Packungen Zigaretten in Aachen

Mit einer Handvoll Kippen hat sich ein Einbrecher in Aachen nicht zufriedengegeben. Foto: dpa/Sven Hoppe

Aachen Eine Handvoll Kippen waren nicht genug: Ein Einbrecher hat am Wochenende 350 Zigarettenpackungen gestohlen – und sich dabei beobachten lassen.

Auf frischer Tat ertappt worden ist ein Mann, der in der Nacht zu Montag um kurz vor Mitternacht in einen Supermarkt an der Jülicher Straße eingebrochen ist. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den Mann, als er mit vollgepackten Tüten den Laden verließ. Zurückhaltend war der Täter offenbar nicht: Er stahl fast 350 Zigarettenpackungen im Wert von mehr als 2000 Euro.