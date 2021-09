Sicher radeln auf der alten Bahntrasse: Stefan Jücker, Umweltdezernent der Städteregion, führt den Radlertrupp an, der sich zur offiziellen Eröffnung des neuen Radwegs zwischen Aachen und Jülich an der Wurmbrücke in Haaren zusammengefunden hat. Foto: MHA/Gerald Eimer