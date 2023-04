Alemannia Aachen : Ein unwahrscheinlich schöner Nachmittag

Netzschau zum Sieg in Köln : Damascheck(e), Tor Am Samstag hat für die Alemannia in Köln eine dreiwöchige Auswärtstour begonnen. Bei der zweiten Mannschaft des FC gelingt nach dem Heimerfolg gegen Straelen der zweite Sieg in Folge. Fragt sich, ob Helge Hohl wieder eine Serie gestartet hat: Die Netzschau.