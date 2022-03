Hochzeitmesse : Ein romantisches Geschäft

Im edlen Auto zur Trauung: Auch darum kümmern sich Wedding-Planer wie Sandra Heck. Alles rund um das Thema Hochzeit gibt es am kommenden Sonntag bei der „RegioHochzeit“ auf Schloss Rahe in Aachen. Foto: Janou Müller-Beuermann

Aachen Von der Torte bis zum Blumenschmuck: Eine Hochzeit zu organisieren, ist aufwendig. Weddingplaner bieten Paaren an, die Vorbereitung für sie zu übernehmen – wie Sandra Heck. Am 6. März ist sie auf der „RegioHochzeit“ in Aachen dabei.