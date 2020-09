Kostenpflichtiger Inhalt: Radnacht 2020 : Ein Pulk aus bunten Lichtern sorgt für Aufmerksamkeit

Am Freitag hat die Aachener Radnacht 2020 stattgefunden. Viele haben sich versammelt um gemeisnam durch die Stadt zu fahren. Foto: Andreas Steindl

Aachen Es ist die Nacht im Jahr, in der das Radfahren so richtig gefeiert wird“, meint Maximilian Schlütter. Er ist einer von rund 200 Radlern, die der Einladung zur diesjährigen Radnacht gefolgt sind und sich nun am Elisenbrunnen versammeln.