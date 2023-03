Alemannia Aachen : Ein Pechvogel verlängert seinen Vertrag am Tivoli

Derzeit verletzt, auch künftig ein Alemanne: Lars Oeßwein. Foto: Jérôme Gras

Aachen Lars Oeßwein fällt seit Dezember mit einem Kreuzbandriss aus. In der kommenden Saison soll er wieder für Alemannia Aachen auf dem Platz stehen. Stürmer Jannik Mause will nicht so schnell unterschreiben.