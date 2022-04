Studierende haben Ideen entwickelt : Ein neuer Rewe-Markt für Walheim

Auf dem Gelände eines ehemaligen Autohauses an der Ecke Schleidener Straße/Montebourgstraße soll das neue Nahversorgungszentrum für Walheim entstehen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Architekturstudierende der RWTH haben in einem Wettbewerb Ideen für einen neuen Nahversorgungsstandort in Walheim entwickelt. Dabei geht es um die Zukunft des Rewe-Markts an der Schleidener Straße.