Weihnachtskisten-Aktion 2020 : Ein Lichtblick in besonders harten Zeiten

Übersicht

An diesen Adressen können die Weihnachtspakete und Gutscheine abgegeben und abgeholt werden:

Aachener Tafel

Wer eine Weihnachtskiste packen möchte, kann diese in der Woche vom 7. bis 11. Dezember täglich in von 11 bis 17 Uhr im Depot, Talstraße 2, abgeben. Helfer der Tafel stehen bereit, um die Weihnachtskisten in Empfang zu nehmen. Die Zufahrt wird ausgeschildet. Es gibt für die Zeit der Abgabe einen kleinen Parkplatz.

Spenden sind möglich auf das Konto DE91390601800623508013.

Aldenhovener Tisch

Evangelische Kirchengemeinde, Martinusstraße 25, 52457 Aldenhoven.

Annahme: 1. bis 17. Dezember, 8 bis 12 Uhr, zusätzlich von 7.30 bis 16.15 Uhr in der Kita.

Ausgabe: 19. Dezember, ganztägig.

Alsdorfer Tisch

St. Castor-Haus, Im Brühl 1, 52477 Alsdorf.

Annahme: 16. Dezember, 10-18 Uhr

Ausgabe: 17. Dezember, 10-16 Uhr.

Baesweiler Tafel

Mehrzweckhalle Grabenstraße, 52499 Baesweiler.

Annahme: 16. Dezember, 10-18 Uhr

Ausgabe: 17. Dezember, 10-16.30 Uhr.

Tafel Düren

Arena Kreis Düren, Nippesstraße 4, 52349 Düren

Annahme: In Düren werden nur Gutscheine angenommen, und zwar ab sofort bis zum 12. Dezember, täglich von 11-16 Uhr. Alternativ kann Geld für Gutscheine überwiesen werden an Kontonummer DE395501100003100104.

Ausgabe: ist für die 51. Kalenderwoche geplant

Erkelenzer Tafel

Krefelder Straße 5a, 41812 Erkelenz.

Annahme: ab 23. November bis 17. Dezember, jeweils montags und donnerstags zu den Öffnungszeiten.

Ausgabe: 18. Dezember

Eschweiler Tafel

Kirche St. Marien, Bourscheidtstraße, 52249 Eschweiler.

Annahme: In Eschweiler werden nur Gutscheine angenommen, und zwar am 7. Dezember, am 9. Dezember sowie am 10. Dezember.

Ausgabe: Die Gutscheine werden kurz vor dem Fest an die Eschweiler Tafel-Kunden ausgegeben.

Gangelter Tafel

Katholisches Pfarrheim, Am Freihof 28, 52538 Gangelt.

Annahme: 16. Dezember, 10-18 Uhr.

Ausgabe: 17. Dezember, 10-16 Uhr.

Geilenkirchener Tafel

Evangelische Kirchengemeinde, Konrad-Adenauer-Straße 83, 52511 Geilenkirchen.

Annahme: 16. Dezember, 10-18 Uhr.

Ausgabe: 17. Dezember, 10-16 Uhr.

Heinsberger Tafel

Erzbischof-Philipp-Straße 18, 52525 Heins-berg.

Annahme: immer mittwochs und samstags von 8 bis 11 Uhr und am 7. 12. noch einmal von 14 bis 18 Uhr. Außerdem ab 23. November bis 11. Dezember zu den Öffnungszeiten bei diesen Abgabestellen: Physio-Therapie Andrej Janezic, Apfelstraße 45, Dom Apotheke, Rathausstraße 1, Apotheke am Medizinischen Zentrum, Stiftstraße 21, World of Fitness, Industriestraße 12, Gemeindebüro der evangelischen Kirche, Erzbischof-Philipp-Straße 12, Städtischer Kindergarten Rappelkiste, Buschheide 7.

Ausgabe: 18. Dezember, nur nach vorheriger Terminabsprache.

Herzogenrather Tafel

Am Schürhof 8, 52134 Herzogenrath

Annahme: 15. Dezember, 10-18 Uhr.

Ausgabe: 16. Dezember, 10-18 Uhr.

Hückelhovener Tafel

Annahme: Tafel-Laden, Am Friedrichplatz 9, 41836 Hückelhoven, ab 30. November, täglich 9 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr.

Ausgabe: Evangelisches Gemeindezentrum, Haagstraße 10, 41836 Hückelhoven, 18. und 19. Dezember.

Jülicher Tafel

KuBa Jülich, Bahnhofstraße 13, 52428 Jülich

Annahme: 16. Dezember, 9-18 Uhr

Ausgabe: 17. Dezember, 9-18 Uhr.

Kaller Tafel

Evangelische Kirche, Aachener Straße 49, 53925 Kall

Annahme: 16. Dezember, 9-12 Uhr (Weitere Abgabestellen: Adler Apotheke, Schleidener Straße 20, Blumenthal, Ventalis Apotheke, Urftseestraße 1, Gemünd, Heimtiermarkt Habekost, Kölner Straße 72, Hellenthal, Sleidanus Apotheke, Blumenthaler Straße 19, Schleiden).

Ausgabe: 17. Dezember, 9-12 Uhr.

Langerweher Tafel

Katholisches Pfarrheim St. Martin, Auf den Kämpen 1, 52379 Langerwehe.

Annahme: Donnerstag, 17. Dezember, 10-18 Uhr

Ausgabe: Freitag, 18. Dezember, 13-18 Uhr.

Monschauer Tafel

Bürger Casino, Trierer Straße 254, 52156 Monschau-Imgenbroich.

Annahme: 14. Dezember, 10-18 Uhr.

Ausgabe: 15. Dezember, 10-18 Uhr.

Stolberger Tafel

Museum Zinkhütter Hof, Cockerillstraße 90, 52222 Stolberg.

Annahme: In Stolberg werden nur Gutscheine angenommen, und zwar in der Zeit vom 30. November bis 12. Dezember, jeweils von 10 bis 16 Uhr. Alternativ kann Geld für Gutscheine überweisen werden an Kontonummer DE33391629807311208017.

Ausgabe: Die Ausgabe der Gutscheine erfolgt kurz vor dem Fest an die Kunden der Stolberger Tafel.

Übach-Palenberger Tafel

Carolus Magnus Centrum, Carlstraße 50, 52531 Übach-Palenberg.

Annahme: 16. Dezember, 10-18 Uhr

Ausgabe: 17. Dezember, 10-16 Uhr.

Würselener Tafel

Jugendheim der Pfarre St. Sebastian, Wilhelmstraße 7, 52146 Würselen.

Annahme: 16. Dezember, ganztägig.

Ausgabe: 17. Dezember, ganztägig.