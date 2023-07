„Stadtglühen“ erobert die Außenbezirke : Ein ganzer Park voller Poesie und bunter Klänge

Nanu, ein „Laptop“ ohne Strom? Andi Substanz begeisterte große und kleine Poeten beim „Stadtglühen“ an seiner Schreibmaschine. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Nach der wetterbedingten Zwangspause am Mittwoch greift der Flächenbrand in Sachen „Stadtglühen“ weiter um sich – im besten Sinn: Am Donnerstag eroberte die Festival-Stafette den Moritz-Braun-Park in Eilendorf. Am Wochenende geht’s im Aachener Westen munter weiter.

Von Sabine Rother

„Stadtglühen“ in Eilendorf – ein Fest für alle, die Familien mit ihren Kindern, die glücklich und barfuß über die Wiese im Moritz-Braun-Park rennen, die Jazz-Fans und die Neugierigen aus der näheren und ferneren Nachbarschaft. Am Fuße des grünen Hügels und im Schatten der Kirche St. Severin fühlen sich die Menschen offensichtlich wohl.

Für das Festival der freien Kulturszene, das bei seiner Wanderung durch die Stadtbezirke wegen drohender Regenstürme einen Tag pausieren musste, steht nicht nur eine technisch professionell betreute Bühne bereit – rundum gibt es Entdeckungen und ein kleines kulinarisches Angebot. „Im Moment sind die rosigen Drinks beliebt“, lächelt Sophie von „Hobo“ (Oppenhoffallee) und mixt als Besonderheit einen fruchtig-trendigen Likörwein mit Bitter Lemmon und frischen Waldfrüchten. Nebenan gibt es vegane Burger von Lars Nüsse, Fritten, feine Kaffee-Getränke und Karottenkuchen aus dem Café Erhard.

Die Wiese füllt sich, als das Kindermusiktheater mit Christine Hildebrand, Flötistin im Sinfonieorchester Aachen, und Schauspielerin Bianka Elberfeld die Bühne erobert. Da kugelt sich der gestiefelte Kater vor Freude über seine neuen Schuhe, schleicht der Wolf hinter den Grimmschen sieben Geißlein her. Beide Künstlerinnen improvisieren, hohe Töne, tiefes Grollen, spontane Reaktionen sind ihre Spezialität. Die Kinder folgen gebannt, obwohl ihnen die hohe Bühne ein bisschen unheimlich ist. Aber schließlich trauen sie sich doch, laufen an den Bühnenrand und zählen im imaginären Kartoffelsack die Kaninchen.

Imagination ist gefragt beim „Phantastischen Imaginarium“, einem analog-digitalen Kuriositätenkabinett im Stil der 20er Jahre, bei dem man per App und QR-Code geheimnisvolle Gestalten zum Leben erwecken soll – hier nutzen das nur wenige, doch die Kinder erobern das Zelt und hüpfen im roten Dämmerlicht herum. Manche bringen mal eben ein flatterndes Tuch oder einen bunten Ball von nebenan mit, wo der Circus Configurani zu Diabolo und Jonglage einlädt.

Foto: Andreas Herrmann 8 Bilder Impressionen aus Eilendorf und ein kleiner Ausblick Richtung Kullen

Während der Wolf grübelt, warum ihn alle für böse halten, hat ein Poet auf seinem schlichten Tisch die Schreibmaschine ausgepackt: Andreas Lating, alias „Andi Substanz“ aus Münster, nimmt „poetry to go“ wörtlich. Zunächst schüchtern, dann immer häufiger kommen Menschen zu ihm – ein Stichwort, ein Gedanke, und schon tippt er ein Spontan-Gedicht, eine lyrische Betrachtung. Jede Seite wird mit einem Blatt Kohlepapier eingespannt, es gibt keine Korrekturen, aber viele schöne, nachdenkliche und heitere Gedanken – etwa zum Thema „Kartoffelpüree und Fuchs“, das sich Nora und Martin für ihre Kinder wünschen, oder „Harfe“, ein Text für Manou Liebert. Was „Andi“ nicht weiß: Sie ist Harfen-Virtuosin und Leiterin der freien Musikschule „music loft“ in Aachen. Es entsteht ein klingender Text über ihr Instrument. Das Blatt rollt Manou vorsichtig auf. Manchmal wird der Poet von Kindern umlagert, die das ihnen unbekannte „Gerät Schreibmaschine“ bestaunen.

Für die Kleinen ist es bald Zeit zur Heimkehr, tapfer schieben einige Großeltern die Kindergefährte über den holprigen Rasen, suchen Mamas und Papas Picknick-Büchsen und Kissen zusammen. Rosarote Lampions leuchten in der Dämmerung, Tanja Raich und ihre hochkarätigen Quartett-Kollegen Christoph Eisenburger (Klavier), Werner Lauscher (Kontrabass) und Luc Nelissen (Percussion/Vocals) richten sich an den Mikros ein. Die warme, tiefgründige Stimme von Tanja Raich wird zur unwiderstehlichen Begleiterin in die Welt des Jazz. Auf der Wiese hat es einen stillen Wechsel gegeben. Jetzt sind die Großen an der Reihe und lauschen berührt.

Später geht es mit dem experimentierfreudigen Trio „Deadeye“ in ein furioses Live-Finale.