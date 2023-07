Kultur in Aachen : Ein „Forum Romanum“ im Herzen der Stadt

Spannende Einblicke ins langjährige Schaffen: Der bekannte Künstler Albert Sous hat ein Atelier am Holzgraben in Aachen eröffnet. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Mit seinem neuen Atelier am Aachener Holzgraben erfüllt sich der bekannte Metallbildhauer Albert Sous einen großen Wunsch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Rother

Die Fensterflächen sind noch staubig. Stille Gestalten blicken in unendlicher Ruhe Richtung Peterstraße, herausfordernde Formen, Stahl etwa, der sich wie wehender Stoff dreht, faszinieren im Gegenlicht vom Holzgraben aus: Der Stolberger Metallbildhauer und Goldschmied Albert Sous, den viele Menschen aus seinem Atelier-Haus in Würselen kennen, hat ein neues, spannendes Projekt.

„Dieser Ort hat mich gefunden“, sagt der 88-Jährige voller Freude und impulsiver Kraft. „Ich war von Anfang an fasziniert.“ Der „Ort“, das sind die rund 180 Quadratmeter jenes Ladenlokals, in dem noch vor gar nicht so langer Zeit feine Damenwäsche angeboten wurde. Mit dem Auszug des Unternehmens, das damit seine Filiale neben einem Hotel im Herzen der Stadt aufgab, kam nicht nur der Leerstand, sondern gleichzeitig ein erneuter Rohzustand des großen, verlassenen Raumes zwischen Peterstraße und Holzgraben.

Prinzipiell eine attraktive Adresse – doch mit der um sich greifenden Vereinsamung, dem Rückgang des Geschäftslebens, wollte es niemand aufnehmen. Nur einer, Albert Sous, Visionär und ein Mensch, der mit Leidenschaft auf andere zugeht, sich mitteilt, beständig Neues erschaffen will. Eine Mitarbeiterin der Stadt Aachen, die von seiner Suche wusste, nimmt ihn mit zum Holzgraben Nummer 10. Sous ahnt nicht, was ihn hinter den Glastüren erwartet. Als sich vor ihm der Raum öffnet, ist der Künstler stumm vor Staunen. „Man hat mir viel erzählt, ich habe nicht mehr zugehört, der Raum wirkte so stark auf mich“, erinnert sich Sous, der seiner Niederlassung spontan einen Namen gibt: „Forum Romanum“, denn er wünscht sich einen Ort der Kommunikation, an dem man Geschichte spürt, an dem sich Menschen treffen.

Als der Hausbesitzer vom möglichen Mieter erfährt, ist er begeistert, und alles geht schnell – günstige Bedingungen, ein Zweijahresvertrag, man wird sich einig. Von Anfang an steht für Sous fest: Der Raum ist bereits eine Art Kunstwerk. „Da werde ich nichts ändern oder renovieren“, betont er und geht vorsichtig über einen Betonboden, der in seinen Platten abstrakte Muster zeigt. „Kein Kunstwerk! Das stammt von früheren Bodenbelägen“, erklärt er. „Es wirkt wie in einer römischen Villa.“ Andächtig steht er vor alten Ziegelwänden, die man offenbar eilig mit dickem Mörtel zusammengefügt hat, die von Krieg und Zerstörung erzählen. Es gibt Reste von verputzten Flächen, abgebröckelt – Bemühungen früherer Geschäftsleute, die das Morbide übertünchen wollten.

Sous geht es nicht um glatte Schönheit – authentisch soll sein „Forum Romanum“ sein und rundum sein Lebenswerk in zahlreichen Etappen zeigen. Da heben metallische Pferde die Hufe, schrauben sich die stählernen Formen wie Stalagmiten in die Höhe und bieten mit verführerisch „wehenden“ Formen einen reizvollen Kontrast zum Material. Man findet zahlreiche Modelle späterer Bildhauerarbeiten.

Der „Kugelbrunnen“, geschaffen 1977 für die Adalbertstraße, ist im Modell gleichfalls vor Ort dabei. Das Original steht in der Nähe – zu Fuß rasch erreichbar. Konstruiert aus den Edelstahl-Elementen von Waschmaschinen, ist die Hydraulik raffiniert, eine Blüte, die sich öffnet und schließt. Die Keramikkugeln im Becken stammen aus dem Forschungszentrum Jülich, wo sie zur mechanischen Erprobung des AVR-Hochtemperaturreaktors dienten. Sie kamen nie mit Radioaktivität in Berührung – dennoch boten sie eine Weile Anlass zu heißen Diskussionen.

Wie schon häufiger wird Sous noch in diesem Jahr interessierte Forscher empfangen: eine Gruppe des „23rd International Nuclear Graphite Specialists Meeting“ freut sich auf die Begegnung mit dem Künstler und den Kugeln, von denen er einige sogar ins Schaufenster hat rollen lassen.

Spartanische Glühbirnen beleuchten an langen Kabeln den Raum, der seinen Arbeitscharakter behält. „Hier wird nichts raffiniert ausgestaltet, ich möchte das pure Werk zeigen“, sagt Sous. Und nicht nur das: Fundstücke hat er aus seinem großen Lager in Würselen mitgebracht – etwa eine russische Wassermine aus dem ersten Weltkrieg, die er irgendwann im Metallabfall eines Aachener Unternehmens gezogen hat. „Sie besteht aus Titan, dazu kann man viel erzählen“, sagt Sous.

Er spannt den zeitlichen Bogen mit seinen Funden – Pfeilspitzen, Werkzeugen und ungewöhnlich geformten Steinen – von der Vorzeit bis in die Gegenwart, berichtet von der Höhlenlandschaft im französischen Limoges und vom steinzeitlichen Siedlungsgebiet am Aachener Lousberg.