Kostenpflichtiger Inhalt: „September Special light“ : Ein „fettes“ Vergnügen im abgespeckten Rahmen

Festvergnügen „light“ unter und natürlich auf dem Riesenrad: Auch in diesem Jahr lockt das „September Special“ wieder auf den Katschhof – auch wenn größere Menschenansammlungen anders als in den vergangenen Jahren in jedem Fall vermieden werden sollen. Foto: ZVA/Andreas Steindl

Aachen Dicht umringte Bühnen, gar prall gefüllte Plätze müssen diesmal tabu bleiben. Gewisse Abstriche sind in Kauf zu nehmen – auch ohne medizinische Proben, aber beim spannenden Testlauf in Sachen „September Special light“. Vom 17. bis 27. September steigt das traditionelle Happening in der City sowie in Brand und Eilendorf coronabedingt eher dezentral und in abgespeckter Form.