Studentische Plattform Collective Incubator : Ein Experiment, wie Uni anders werden kann

Außen alter Fabrikcharme, innen coole Ideenschmiede: Der Collective Incubator an der Jülicher Straße. Foto: Georg Müller-Sieczkarek

Interview Aachen Es war keineswegs sicher, dass aus der Idee von ein paar Studierenden einmal etwas werden würde. Heute ist der Collective Incubator (CI) eine feste Größe in der Gründerszene der Region. Ein Gespräch mit RWTH-Prorektor Prof. Malte Brettel und CI-Geschäftsführer David Beumers.

Herr Prof. Brettel, warum braucht es so etwas wie den Collective Incubator?

Malte Brettel: Wir wollten einen Ort schaffen, an dem engagierte Studierende sich begegnen und voneinander lernen können. Es geht uns nicht nur ums Lernen und Forschen, sondern auch ums Machen, ums Ausprobieren. Mich fasziniert immer noch, wie engagiert hier gearbeitet wird. Und wie schnell Dinge umgesetzt werden.

Haben Sie vor sechs Jahren erwartet, dass die Sache so ein Erfolg wird?

Brettel: Heute sind ja alle begeistert von der Idee. Aber offen gesagt hatte ich am Anfang so meine Zweifel, ob das was wird. Es war ein langer Kampf, bis wir erreicht haben, dass Studierende etwas für Studierende machen konnten, und das in Eigenregie.

David Beumers: Auch wir haben 2017 nicht mit diesem Erfolg gerechnet. Wir wollten eigentlich die gut 100 studentischen Initiativen, die sich neben dem Studium engagieren, bündeln. Die Hoffnung damals war, vielleicht einen Flur mit ein paar Büros zu bekommen, damit die Teams nicht mehr abends in irgendwelchen Seminarräumen werkeln müssen. Dank der Förderung von RWTH und des Wirtschaftsministeriums hat sich die Sache dann sehr rasch entwickelt.

Verändert der Incubator auch die Hochschule?

Brettel: Es ist ein Stück Veränderung von unten, ein Experiment, um zu sehen, wie Uni anders werden kann. Gerade mit Blick auf die Digitalisierung des Studiums müssen wir den Universitäten einen neuen Wert geben. Wie ist es denn bislang? Junge Leute kommen voller Enthusiasmus zu uns, wollen vielleicht die Welt verändern. Und wir stecken sie dann in Hörsäle, geben ihnen Bücher und sagen: Damit müsst ihr jetzt zufrieden sein. Das ist doch völlig widersinnig! Es geht aber auch anders. Schauen Sie sich doch nur einmal diesem Raum an: Wir sitzen hier auf selbstgezimmerten Tribünen aus Holz – das war die coole Idee von Studierenden. Vielleicht entsteht ja aus dem Collective Incubator heraus einmal der Hörsaal der Zukunft. Diese Dynamik finde ich faszinierend.

Beumers: Ja, es geht vor allem um die Vermittlung von Wissen. 800 Jahre lang hat sich da kaum etwas geändert: der Professor im Hörsaal vorn, die Studierenden auf den Rängen. In Zukunft wird die Lehre digital und dezentral sein – und in Präsenz vor allem an der Praxis orientiert. Es wird ein Wechsel im System geben: Studierende werden immer früher im Studium zu uns kommen, in Projekten mitarbeiten oder selber welche gründen. Das wird in Zukunft ein Teil des Studiums sein.

Wie soll das konkret aussehen?

Beumers: Wissen hat eine immer kürzere Halbwertszeit. Wir möchten das Curriculum deshalb so verändern, dass zehn Prozent der Studienpunkte in einem Praxisprojekt erworben werden können, in einem selbstgewählten Thema, das einen zum Brennen bringt. Das ist eine völlig neue Form des Lernens und schult Fähigkeiten, die in der Zukunft immer wichtiger werden – etwa die Kompetenz, Probleme zu lösen oder analytisch zu denken. Wie die Leistung in solchen Projekten dann am Ende bewertet wird, wird man sehen müssen.

Was machen Sie in Aachen anders als in München oder Berlin, wo es ähnliche Angebote gibt?

Beumers: In München haben Milliardäre wie die BMW-Erbin Susanne Klatten vor mehr als 20 Jahren mit viel Geld neben die TU ein Gründerzentrum gesetzt mit dem Ziel, möglichst viele Start-ups zu produzieren. Wir in Aachen hingegen sind ein integraler Teil der Uni – das macht uns zwar langsamer, ermöglicht aber einen Transfer von Forschung und Lehre.

Brettel: An diesem Ort kommen mittlerweile 2500 Menschen zusammen, und natürlich gründet nicht jeder von ihnen ein Unternehmen, auch wenn der Begriff Incubator das nahelegt. In erster Linie sollen engagierte Menschen herkommen, sich austauschen und in Ruhe entwickeln können.

In welchem Maß profitiert die Region von der Gründerszene und einem Projekt wie diesem?

Brettel: Der Strukturwandel im Rheinischen Revier ist eindeutig von technologieorientieren Ausgründungen getrieben, und die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sind nicht zu übersehen: Etwa ein Drittel der Arbeitsplätze in der Region entstanden auf die eine oder andere Weise durch die RWTH Aachen. Jetzt kommt es darauf an, dass die Start-ups auch hier bleiben und sich nicht dahin orientieren, wo das meiste Geld sitzt, sei es nun in München, in Palo Alto oder anderswo.

Was braucht es dafür?

Brettel: Das ist eine Herausforderung, keine Frage. Es geht zum Beispiel um ausreichende Gewerbeflächen, die gehören einfach dazu. Aber Flächen sind nicht alles. Manche Kapitalgeber oder auch Gründer, die ursprünglich von der RWTH kommen und ihr Unternehmen inzwischen verkauft haben, suchen in Aachen gezielt nach Talenten und Ideen. Die Hochschule kann an diesem Punkt wie ein Schwungrad wirken.

Beumers: Die Frage, ob man als Gründer in Aachen bleibt oder weggeht, ist ja zunächst einmal eine rationale Entscheidung. Da geht es um Kosten und Kapital, aber auch um Köpfe. Hier finden Sie zwar jede Menge Ingenieure und Informatiker – also Leute, die überall händeringend gesucht werden. Aber es fehlt in der Region an Kreativen, an Marketing- und Recruiting-Spezialisten, auf die viele Start-ups angewiesen sind.

Brettel: Richtig, gerade im Marketing verlieren Gründer das meiste Geld, weil sie nicht auf allen wichtigen Märkten ausreichend unterwegs sein können, um am Ende selbstständig Erfolg zu haben.

Neun von zehn Gründern klagen über zu viel Bürokratie. Macht es Deutschland Start-ups unnötig schwer?

Brettel: Manche Regeln und Vorschriften mögen ja theoretisch nachvollziehbar sein, aber in der täglichen Praxis killen sie uns. Welcher Gründer kennt denn schon die De-minimis-Regelung der EU? Die verbietet es, den Wettbewerb durch staatliche Förderungen im größeren Umfang zu verzerren. Also dürfen unsere Start-ups zum Beispiel nur ein Jahr lang im Collective Incubator mietfrei arbeiten, dann müssen sie raus, ob sie wollen oder nicht. Selbst wenn sie dann in der Nähe bleiben, wird der so fruchtbare Austausch spürbar geringer. Wir brauchen da unbedingt pragmatischere Modelle.

Beumers: In Estland oder Litauen kann man in kürzester Zeit eine Firma digital gründen. In Deutschland gehen darüber Monate ins Land – verlorene Zeit, in der ich als Gründer kein Geld verdienen kann. Das ist in Summe ein erheblicher volkswirtschaftlicher Schaden.

Anders als in den USA gilt Scheitern in Deutschland oft noch als Niederlage und biografischer Makel. Brauchen wir eine neue Sicht auf Unternehmerinnen und Gründer, deren Geschäftsidee ein Flop war?

Brettel: Ja, aber die Kultur hat sich bereits stark gewandelt. Viele Investoren sehen es mittlerweile sogar ganz gerne, wenn in einem Gründerteam jemand ist, der schon einmal gescheitert ist. Denn der oder die weiß ziemlich genau, welche Fehler man besser vermeiden sollte. Selbst große Unternehmen stellen oft bevorzugt gescheiterte Gründer ein – und wer Erfolg hat, geht ohnehin nicht zu einem Konzern. Auch die Öffentlichkeit muss umdenken und einsehen, dass eine Gründung nicht automatisch zum Erfolg führt – manchmal ist die Zeit für eine Idee einfach noch nicht reif. Zudem hat auch Corona so manches vielversprechende Projekt scheitern lassen.

Kommen junge Gründer leicht genug an Geld?

Brettel: In Aachen auf jeden Fall. Es gibt die Business Angels, die kleinere Projekte finanzieren, und wir haben Kontakte zu 140 Risikokapitalgebern. Viele Start-ups scheitern übrigens nicht am Geld, sondern eher daran, dass sie nicht gut genug sind, um Investoren zu überzeugen.

Was auffällt: Der größte Teil der Start-ups hierzulande kommt aus dem Bereich IT und Kommunikation.

Brettel: Die vom Internet in den neunziger Jahren ausgelösten Softwarewellen werden langsam schwächer, dafür wird die Technologie zunehmend wichtiger – das ist auch eine Folge des Klimawandels. Denn CO 2 lässt sich zwar auch durch Software reduzieren, aber halt nicht nur. Auch die Probleme in der globalen Ernährung oder bei der Mobilität von morgen lassen sich nur mit Technologie lösen. In Aachen fließen bereits jetzt schon 60 Prozent der Investments von Kapitalgebern in „Deeptech“: also tiefgreifende technologische Entwicklungen. Und das brauchen wir auch.

Gründen in Deutschland ist immer noch männlich – nur jede fünfte Firma wird von einer Frau gegründet.

Brettel: Ja, Gründen muss weiblicher werden. Wir achten im Collective Incubator auf Diversität und sorgen für gemischte Teams. Denn Frauen haben sehr positive Effekte auf die Arbeit in den Gruppen.

Beumers: Die Lage ist hier aber auch schwieriger als anderswo. An der RWTH Aachen ist der Anteil der Studentinnen etwas über 30 Prozent. Oft sind die beruflichen Netzwerke daher männlich geprägt. Dem wollen wir etwas entgegensetzen und bringen in Programmen gezielt weibliche Gründerinnen zusammen. Da beginnt sich etwas zu verändern, aber es ist noch ein zartes Pflänzchen.

Wie muss Aachen als Hochschulstandort besser werden?

Brettel: Jede Hochschule in einer nicht ganz so großen Großstadt muss achtgeben, dass sie die Stadt nicht überfordert. Das gilt auch für die RWTH. Andererseits ist es schon wirklich schwierig geworden, bauen oder erweitern zu können. Da stellt sich dann schnell die Frage: Warum soll man dann noch hier investieren? Die Stadt könnte in mancher Hinsicht schon besser verwaltet sein.

Wo steht der Collective Incubator in vier Jahren?

Beumers: Eines der wichtigsten Themen beim Collective Incubator der nächsten Generation wird die Internationalisierung sein: Wenn wir es schaffen, die Universitäten Maastricht, Eindhoven, Löwen oder Delft ins Boot zu holen, können wir im Wettbewerb mit München bestehen.