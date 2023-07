Tennis-Bundesliga : Ein „Endspiel“ um die Deutsche Meisterschaft in Aachen

Wird am Samstag voraussichtlich wieder das BW-Trikot tragen: die Belgierin Ysaline Bonaventure. Foto: dag/Dagmar Meyer-Roeger

Aachen Die Frauen von Blau-Weiss Aachen empfangen am Samstag den TC Bredeney auf der eigenen Anlage am Luxemburger Ring. Mit einem deutlichen Sieg gegen den direkten Konkurrenten könnten die Aachenerinnen am letzten Spieltag Platz eins erobern.

Für den Verein ist es eine Premiere. „Dass eine unserer Mannschaften auf eigener Anlage um die Deutsche Meisterschaft spielt, hatten wir noch nie“, betont Marc Zander, Teamchef der Bundesliga-Frauen von Blau-Weiss Aachen. Für den großen Showdown am kommenden Samstag (12 Uhr) ist der Tisch also gedeckt. Auf der Anlage am Luxemburger Ring treffen die beiden besten Damenmannschaften der Saison aufeinander.

Der Tabellenführer TC Bredeney geht mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung und eine um vier Zähler besseren Matchpunkte-Bilanz ins Rennen. Doch die zweitplatzierten Aachenerinnen rechnen sich vor heimischem Publikum durchaus ihre Chancen auf den Coup aus, wie der Teamchef unterstreicht: „Nichts ist unmöglich, denn jedes Match muss erst einmal gespielt werden.“

Um am Ende die Trophäe in die Luft stemmen zu können, benötigen die Gastgeberinnen mindestens einen 7:2-Erfolg gegen den direkten Konkurrenten und amtierenden Champion aus Essen. „Wir erwarten sicherlich sechs oder sieben Spielerinnen aus den Top 100 auf unserer Anlage“, unterstreicht Zander, der noch einmal die Werbetrommel für die Spitzenbegegnung rührt: „Wir freuen uns auf dieses besondere Spiel. Es ist ein echtes Saisonfinale und wir wollen unbedingt gewinnen. Wenn es dann am Ende für uns zum Titel reichen sollte, wäre das umso schöner.“ Zur Erinnerung: Weder das BW-Frauen- noch das Männerteam sicherten sich bislang eine Deutsche Meisterschaft, für den Club wäre es daher eine Premiere.

Der BW-Teamchef geht momentan davon aus, dass die Spitzenspielerinnen Ysaline Bonaventure (Belgien) und Anna Bondar (Ungarn) für Aachen aufschlagen werden. „Bei einigen anderen müssen wir hingegen noch abwarten, da sie noch bei Turnieren im Einsatz sind.“ Der Gegner aus Essen wird wohl mit der kompletten deutschen Tenniselite anreisen, wie Zander vermutet. Da Jule Niemeier, Tatjana Maria und Anna-Lena Friedsam beim Wimbledon-Turnier vorzeitig ihre Koffer packen mussten, steht den Einsätzen ins Aachen grundsätzlich nichts im Wege.

Lediglich Laura Siegemund könnte die Partie verpassen, da sie sich an der Seite von Vera Zvonareva beim wichtigsten Rasenturnier der Welt bis ins Doppel-Viertelfinale vorgearbeitet hat. „Mindestens drei von diesen vier Spitzenspielerinnen werden sicher dabei sein. Da lohnt es sich auf jeden Fall, den Weg zum Luxemburger Ring anzutreten“, unterstreicht Zander, der in diesem Zusammenhang auch auf die äußerst „humanen“ Eintrittspreise hinweist: „Wir erheben keinen Extrazuschlag für die Partie. Wir freuen uns einfach, wenn viele Tennisfans kommen, um diese Atmosphäre aus nächster Nähe zu genießen.“

Erstes Heimspiel der Männer am Sonntag

Einen Tag später bestreiten dann auch die Zweitliga-Männer von Blau-Weiss ihr erstes Heimspiel der neuen Saison. Nach dem 6:3-Auftakterfolg ist das Team um Zizou Bergs, der die Aachener Meldeliste anführt, zunächst auswärts gefordert. Am Freitag ab 13 Uhr gibt die Mannschaft ihre Visitenkarte beim Suchsdorfer SV ab. Die Kieler hatten sich am ersten Spieltag mit 7:2 beim Tennis Club Ohligs durchgesetzt. „Das war schon sehr überzeugend. Wir nehmen das Spiel sehr ernst und wollen wieder mit einer starken Mannschaft antreten“, sagt „Kapitän“ Zander und ergänzt: „Denn wir wollen auch dieses Spiel unbedingt gewinnen.“