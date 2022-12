Die Themen des Jahres 2022 : Ein Drama und kein Ende in Sicht

Meinung Aachen Die Lokalredaktion blickt auf das Jahr 2022 zurück und hat ihre ganz persönlichen Momente und Erinnerungen aufgeschrieben. Zum Beispiel in Sachen Fachkräftemangel in Kitas und Schulen.

Heute haben die Sorgen der Eltern in Aachen eine ganz andere Dimension als die nächste Ohrenentzündung beim Kind: Hoffentlich wird nicht noch jemand vom Personal krank! Hoffentlich wird die Kita-Gruppe nicht geschlossen! Hoffentlich macht nicht gleich die ganze Kita für ein paar Tage zu! Die Personaldecke in den Kindertagesstätten in der Stadt ist derart ausgedünnt, dass der Betrieb oft genug überhaupt nicht mehr aufrechtzuerhalten ist.

Der Dauerbrenner Fachkräftemangel in den Kitas ist 2022 so dramatisch geworden, dass in Aachen sogar radikale Lösungen zum Prinzip werden, etwa die Aufteilung des Kita-Tags in eine „Betreuungszeit“ und in eine „Kernzeit“, in der sich das Personal auf seine Kernaufgabe, die Bildungsarbeit mit den Kindern, konzentrieren kann. Ob das Entlastung bringt, muss sich erst noch zeigen. So weit sind wir schon: Selbst ausreichend Zeit für frühkindliche Bildung ist nicht mehr selbstverständlich.