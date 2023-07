Aachener Pontviertel : Ein außergewöhnlicher Laden, der rund um die Uhr geöffnet ist

Geschäftsführer Dieter Schreinemacher füllt täglich die Automaten auf. Ansonsten kommt der Hipshop24 in der Pontstraße rund um die Uhr ohne Bedienung oder Kassierer aus. Foto: Andreas Steindl

Aachen 15 Automaten, zwei Bestellterminals, kein Verkaufspersonal: Das außergewöhnliche Konzept des Hipshop24 in der Aachener Pontstraße ermöglicht das Einkaufen rund um die Uhr. Was dort angeboten wird und wie es funktioniert.

Die Türen des Ladenlokals stehen offen. Wie an jedem Tag, zu jeder Zeit in der Pontstraße 133. Der Hipshop24 ist nämlich – wie der Name vermuten lässt – 24 Stunden an sieben Tagen die Woche geöffnet. Vogelgezwitscher vom Band und das leise Surren der Kühlung der Automaten begrüßt die Kundschaft in der rund 60 Quadratmeter großen Verkaufsfläche.

Das Besondere: Die Bestellung wird an einem von zwei ausgewiesenen Terminals aufgegeben, dort wird mit Bargeld oder Karte bezahlt, und im Anschluss kommt die Ware nacheinander aus den verschiedenen Automaten raus. Normalerweise, so kennt man es etwa von Snackautomaten am Flughafen, hat jeder Automat ein eigenes Wahldisplay sowie einen Münzschlitz zum Bezahlen. Hier sind 15 Automaten miteinander vernetzt.

„Das Konzept kommt aus Österreich“, erklärt Dieter Schreinemacher, geschäftsführender Gesellschafter des Hipshop24. „Dort gibt es allein in Wien und Salzburg mittlerweile rund 30 solcher Läden.“ Moderne Technik und ein einfach zu bedienender Touchscreen laden dazu ein, rund um die Uhr allerlei Produkte zu erwerben. „Preislich liegen wir zwischen Discounter und Tankstelle“, meint der Geschäftsführer, der einen Schwerpunkt auf außergewöhnliche Sorten oder Markenware aus dem Ausland legt. Neben speziellen Geschmacksrichtungen bekannter Energydrinks, amerikanischen Süßigkeiten und asiatischen Nudelsuppen finden sich im Sortiment auch Softdrinks, Biere, Kaffee, Donuts und Sushi.

Letztere kommen jeden Tag frisch von lokalen Partnern aus der Region: Süße Teigware von Top-Top Donuts aus der Hartmannstraße, Sushi von Stix aus der Rathausstraße, E-Zigaretten von Shisha Fame aus der Peterstraße. „In den kommenden zwei Wochen befüllen wir einen weiteren Automaten mit Spaghetti- und Stieleis von Zammatteo Eis aus Roetgen“, erklärt Schreinemacher. „Wir legen großen Wert darauf, lokalen Partnern eine Möglichkeit zu geben, auch außerhalb ihrer Geschäftsräume und Öffnungszeiten ihre Produkte anzubieten.“

In Aachen haben er und sein Geschäftspartner, der die Idee eines Automaten-Ladens an Dieter Schreinemacher herangetragen hatte, vor einem Jahr ein Novum eröffnet. „Wir waren der zweite Laden in ganz NRW“, betont der Geschäftsführer.

In den Automaten gibt es eine Vielzahl an Snacks, Getränken und weiteren Produkten des – mehr oder weniger – täglichen Bedarfs. „Ja, hier gibt es auch Schwangerschaftstests“, sagt Schreinemacher und lacht. „Darüber wundern sich die meisten, die an den Automaten entlangschlendern.“

Das Sortiment hat er an den Standort im Pontviertel angepasst: Freitag- und Samstagabend, das kann er an den verkauften Produkten nachvollziehen, zählt vor allem das Partyvolk zu seiner Kundschaft, denn da sind Alkohol, Zigaretten und ein paar Snacks für den kleinen Hunger gefragt. Sonntags kämen viele Familien, die auch die Wünsche der Kinder bedienen, die gerne die eine oder andere bekannte wie auch unbekannte Süßigkeit probieren möchten. Unter der Woche, vor allem am Morgen, holen sich die Passanten gerne einen Kaffee to-go. Woher Dieter Schreinemacher das so genau weiß? „Der Laden ist aus Sicherheitsgründen natürlich videoüberwacht“, sagt er.

Info Keine Konkurrenz für Einzelhandel Der Märkte- und Aktionskreis City (MAC) sieht in dem Automaten-Laden-Konzept keine Konkurrenz für den hiesigen Einzelhandel. Wie MAC-Geschäftsführer Till Schüler auf Nachfrage mitteilt, stelle das Konzept ein zusätzliches Angebot an Orten dar, wo auch die entsprechende Zielgruppe dafür zu finden ist. Ob die Automaten-Lösung künftig (und bei Ausweitung) einen Einfluss auf den Einzelhandel in Aachen haben wird, hänge insbesondere von den Waren ab, die in den Automaten angeboten werden, so Schüler weiter.

Das Konzept findet im Pontviertel Anklang – und das, obwohl es anfangs gar nicht so leicht war. Zu Beginn, berichtet Schreinemacher, musste der Hipshop24 samstagabends schließen und durfte erst wieder montags in der Früh öffnen. Verbot von Sonn- und Feiertagsarbeit, hieß es seitens des Ordnungsamtes. Nach längerem Hin und Her und einer Entscheidung des Städtetages NRW kam dann die gute Nachricht: Der Automaten-Laden an der Pontstraße darf rund um die Uhr geöffnet sein. Denn: Die Vorschriften der Ladenöffnungszeiten sollen primär das Verkaufspersonal schützen. Der Hipshop24 kommt jedoch ohne aus.