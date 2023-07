Robert Habeck zu Gast an der RWTH Aachen : Ein angeschlagener Vizekanzler sucht den Dialog in Aachen

Ein angeschlagener Vizekanzler sucht den Dialog in Aachen

Robert Habeck zu Gast an der RWTH Aachen

Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck diskutiert zur Stunde in der RWTH Aachen mit Bürgerinnen und Bürgern zum Thema „Erneuerung und Zusammenhalt“. Foto: Andreas Steindl

Aachen Vom einstigen Politliebling zum angeschlagenen Minister: Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck sucht im Rahmen seiner Sommertour den Dialog mit Bürgern. Am Dienstagabend ist er in Aachen zu Gast.

Wie passen Freiheit, Wohlstand und Klimaschutz zusammen? Und was können wir für den Zusammenhalt im Land tun? Mit diesen Fragen im Gepäck ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Dienstagabend nach Aachen gefahren und diskutierte mit rund 600 Bürgerinnen und Bürgern. Zum Bürgerdialog hatte der Grünen-Politiker geladen. Oder genauer: Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hatte geladen, und zwar in die Aula des RWTH-Hauptgebäudes.